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Кулеба отрицает, что Украина крадет выделяемые США деньги - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922177235.html
Кулеба отрицает, что Украина крадет выделяемые США деньги
Кулеба отрицает, что Украина крадет выделяемые США деньги - РИА Новости, 18.01.2024
Кулеба отрицает, что Украина крадет выделяемые США деньги
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что Украина крадет деньги у американских налогоплательщиков, заявляя, что большая часть выделяемых Вашингтоном... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:44
2024-01-18T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дмитрий кулеба
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что Украина крадет деньги у американских налогоплательщиков, заявляя, что большая часть выделяемых Вашингтоном средств остается в США и идет в том числе на производство в этой стране вооружений. "Конечно, Украина не крадет никакие деньги у американских налогоплательщиков. Если сравнивать бюджет, траты на оборону США и сумму, которая идет на Украину, это, мягко говоря, очень маленькая часть всех расходов на оборону. Более того, огромная часть этих средств остается в США, потому что они инвестируются в производство оружия, которое потом идет на Украину, это означает, что это нужно объяснять американским налогоплательщикам, что их общественность получает выгоду, создаются новые рабочие места", - заявил Кулеба в Давосе агентству Блумберг. Глава украинского МИД также призвал американцев понять, что Киев не просит США направлять своих военных для участия в конфликте, заявив, что американцы "сохраняют жизни своих солдат". "Мы в какой-то мере предлагаем лучшее предложение на мировом рынке безопасности: дайте нам оружие, дайте деньги, мы сделаем остальное сами", - добавил он. На прошлой неделе был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны. Доклад публикуется на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине. В январе дискуссии продолжились, но пока не принесли ощутимых результатов. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране южной границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html
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в мире, украина, сша, дмитрий кулеба, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мид украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дмитрий Кулеба, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, МИД Украины
Кулеба отрицает, что Украина крадет выделяемые США деньги

Кулеба: Украина не крадет никакие деньги у американских налогоплательщиков

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что Украина крадет деньги у американских налогоплательщиков, заявляя, что большая часть выделяемых Вашингтоном средств остается в США и идет в том числе на производство в этой стране вооружений.
"Конечно, Украина не крадет никакие деньги у американских налогоплательщиков. Если сравнивать бюджет, траты на оборону США и сумму, которая идет на Украину, это, мягко говоря, очень маленькая часть всех расходов на оборону. Более того, огромная часть этих средств остается в США, потому что они инвестируются в производство оружия, которое потом идет на Украину, это означает, что это нужно объяснять американским налогоплательщикам, что их общественность получает выгоду, создаются новые рабочие места", - заявил Кулеба в Давосе агентству Блумберг.
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Глава украинского МИД также призвал американцев понять, что Киев не просит США направлять своих военных для участия в конфликте, заявив, что американцы "сохраняют жизни своих солдат". "Мы в какой-то мере предлагаем лучшее предложение на мировом рынке безопасности: дайте нам оружие, дайте деньги, мы сделаем остальное сами", - добавил он.
На прошлой неделе был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.
Доклад публикуется на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.
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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДмитрий КулебаМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРМИД Украины
 
 
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