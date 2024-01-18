https://ria.ru/20240118/ukraina-1922174577.html

Украинцам стали отказывать в госпитализации без справки из военкомата

Украинцам стали отказывать в госпитализации без справки из военкомата - РИА Новости, 18.01.2024

Украинцам стали отказывать в госпитализации без справки из военкомата

На Украине государственные больницы отказываются госпитализировать мужчин призывного возраста при отсутствии справки из военкомата, пишет издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:32

2024-01-18T17:32

2024-01-18T18:43

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На Украине государственные больницы отказываются госпитализировать мужчин призывного возраста при отсутствии справки из военкомата, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Украинских мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из ТЦК (военкомат. — Прим. ред.). Речь идет, в частности, о плановых госпитализациях в государственные больницы. В перечне документов, которые должен собрать пациент, все чаще фигурирует справка о воинском учете. Если такой справки нет, врачи под любым предлогом отказывают в госпитализации", — говорится в материале.Как рассказали собеседники издания, такое требование ввели в медучреждениях в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях.По словам сотрудницы одного из центров оказания административных услуг в Харькове, персонал больниц требует справки, руководствуясь предписанием военкоматов. Особые правила для приема призывников действуют уже несколько месяцев, добавила она.Кроме того, летом прошлого года в городе Коломыя в Ивано-Франковской области произошел скандал. Глава районной администрации Любомир Глушков заявил, что военнообязанных мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК, не будут класть в больницы. Он также обязал лечебные учреждения информировать военкоматы о госпитализации призывников.При этом местные власти утверждают, что запрет на стационарное лечение не вводился, "речь идет скорее о перегибах на местах", указывается в статье.Еще один инцидент произошел в Харькове. Там у отца госпитализированного ребенка потребовали справку из военкомата. Тот, в свою очередь, пригрозил медперсоналу написать заявление в полицию. Врач одной из киевских государственных поликлиник рассказал изданию, что в августе прошлого года правительство страны приняло постановление, в котором прописывается механизм обмена информацией между лечебными учреждениями и военкоматами. Таким образом, ТЦК могут получать электронные копии медицинских документов действующих военнослужащих. При этом, как утверждает собеседник СМИ, на практике этот механизм все чаще применяют и в отношении гражданских.Эту информацию также подтвердил глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков. По его словам, руководство больниц уведомили о необходимости согласовывать плановую госпитализацию через военкомат.В итоге многие жители Киева, чтобы не рисковать, обращаются в частные клиники, которые никаких справок не требуют. Это привело к тому, что загрузка в негосударственных лечебных учреждениях с осени выросла на 20-30 процентов, отметили местные власти.В конце декабря президент Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов III группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 суток со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации собираются снизить с 27 до 25 лет.Тем не менее этот документ вызвал недовольство внутри страны и был отправлен на доработку.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20240115/taksi-1921466338.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921072528.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920889498.html

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в мире, украина, харьков, сумская область, владимир зеленский, верховная рада украины