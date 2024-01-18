https://ria.ru/20240118/ukraina-1922104396.html

Париж заявил о создании артиллерийской коалиции для поставок оружия Киеву

Париж заявил о создании артиллерийской коалиции для поставок оружия Киеву - РИА Новости, 18.01.2024

Париж заявил о создании артиллерийской коалиции для поставок оружия Киеву

Порядка 50 стран формата Рамштайна создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:18

2024-01-18T14:18

2024-01-18T14:18

в мире

украина

франция

нато

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рустем умеров

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. Порядка 50 стран формата Рамштайна создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине, сообщило министерство обороны Франции. Как отмечается в коммюнике, министр обороны Франции Себастьян Лекорню вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым сегодня объявили о создании коалиции "Артиллерия для Украины". "Ее цель – укрепление военной поддержки Киева, чтобы поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Ее цель – поставки ВСУ в краткосрочной перспективе вооружений в этом ключевом для обороны сегменте", - говорится в релизе.В долгосрочной перспективе коалиция, в которую вошли "порядка 50 стран из контактной группы для обороны Украины, также называемые форматом Рамштайна", позволит "создать будущую украинскую артиллерию посредством инновационных и амбициозных производственных партнёрств". Ранее в четверг Лекорню сообщил, что Франция нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнёт с февраля передавать по 3 тысячи снарядов в месяц. В ноябре министр сообщал, что Франция ведёт переговоры с Украиной о прямых закупках вооружений, в особенности гаубиц CAESAR. По его словам, до начала конфликта на Украине французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но в условиях "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 единиц оружия в месяц. Он добавил, что у Украины имеется порядка 50 гаубиц. В интервью изданию Parisien накануне министр отметил, что Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли в этом участие. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.

https://ria.ru/20240118/snaryady-1921978331.html

https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, франция, нато, вооруженные силы украины, рустем умеров, себастьян лекорню