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На Украине призвали демобилизовать инженеров - РИА Новости, 18.01.2024
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13:38 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922088478.html
На Украине призвали демобилизовать инженеров
На Украине призвали демобилизовать инженеров - РИА Новости, 18.01.2024
На Украине призвали демобилизовать инженеров
Петиция с требованием демобилизовать инженеров и других специалистов из-за жесткого кадрового дефицита на оборонных предприятиях зарегистрирована на сайте... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:38
2024-01-18T13:38
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Петиция с требованием демобилизовать инженеров и других специалистов из-за жесткого кадрового дефицита на оборонных предприятиях зарегистрирована на сайте Владимира Зеленского. "Оборонная промышленность Украины столкнулась с жестким кадровым дефицитом, преодолеть который можно путем демобилизации инженеров, работавших на оборонных предприятиях или имеющих соответствующее образование и опыт, и (которые) могут быть привлечены к ВПК", - говорится в тексте петиции. Как отмечает ее автор, сейчас на украинских предприятиях ВПК катастрофически не хватает конструкторов, разработчиков с опытом проектирования бронеавтомобилей, боеприпасов. Петиция зарегистрирована на сайте Зеленского в среду. На данный момент она набрала 330 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине призвали демобилизовать инженеров

На Украине создали петицию о демобилизации инженеров из-за дефицита кадров в ВПК

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Петиция с требованием демобилизовать инженеров и других специалистов из-за жесткого кадрового дефицита на оборонных предприятиях зарегистрирована на сайте Владимира Зеленского.
"Оборонная промышленность Украины столкнулась с жестким кадровым дефицитом, преодолеть который можно путем демобилизации инженеров, работавших на оборонных предприятиях или имеющих соответствующее образование и опыт, и (которые) могут быть привлечены к ВПК", - говорится в тексте петиции. Как отмечает ее автор, сейчас на украинских предприятиях ВПК катастрофически не хватает конструкторов, разработчиков с опытом проектирования бронеавтомобилей, боеприпасов.
Петиция зарегистрирована на сайте Зеленского в среду. На данный момент она набрала 330 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения. Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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