https://ria.ru/20240118/ukraina-1922047903.html
В Крыму арестовали пособника украинских спецслужб
В Крыму арестовали пособника украинских спецслужб - РИА Новости, 18.01.2024
В Крыму арестовали пособника украинских спецслужб
В Крыму задержан и арестован мужчина, "сливавший" за деньги фото и видео стратегически важных объектов республики украинским спецслужбам, сообщает МВД по... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:21
2024-01-18T12:21
2024-01-18T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. В Крыму задержан и арестован мужчина, "сливавший" за деньги фото и видео стратегически важных объектов республики украинским спецслужбам, сообщает МВД по Республике Крым. "Со слов подозреваемого, часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию. Кроме того, в его домовладении выявлен предмет, признанный экспертизой тротиловой шашкой весом 400 граммов", - говорится в сообщении. Операция по задержанию 28-летнего жителя Симферопольского района проводилась совместно с сотрудниками ФСБ. Попал мужчина под наблюдение после того, как опубликовал в проукраинских пабликах информацию о стратегически важных объектах на территории полуострова. "В ходе наблюдения за подозреваемым установлено, что гражданин передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и осуществлял фото- и видеосъемку на скрытую камеру", - подчеркнули в полиции. Дома у мужчины проведен обыск. Изъяты несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерная техника с запрещенным контентом, флеш-накопители, предметы, похожие на самодельные беспилотные аппараты и детали к ним, крупная сумма в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, суд заключил задержанного в СИЗО. Следствие выясняет, не причастен ли он к другим преступлениям, в том числе террористического характера.
https://ria.ru/20240112/agent-1921027426.html
https://ria.ru/20231229/provokatsiya-1918973245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму арестовали пособника украинских спецслужб
ФСБ задержала жителя Крыма, снимавшего для Украины стратегические объекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. В Крыму задержан и арестован мужчина, "сливавший" за деньги фото и видео стратегически важных объектов республики украинским спецслужбам, сообщает МВД по Республике Крым.
"Со слов подозреваемого, часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины
, которым он предоставлял информацию. Кроме того, в его домовладении выявлен предмет, признанный экспертизой тротиловой шашкой весом 400 граммов", - говорится в сообщении.
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Операция по задержанию 28-летнего жителя Симферопольского района проводилась совместно с сотрудниками ФСБ
. Попал мужчина под наблюдение после того, как опубликовал в проукраинских пабликах информацию о стратегически важных объектах на территории полуострова. "В ходе наблюдения за подозреваемым установлено, что гражданин передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и осуществлял фото- и видеосъемку на скрытую камеру", - подчеркнули в полиции.
Дома у мужчины проведен обыск. Изъяты несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерная техника с запрещенным контентом, флеш-накопители, предметы, похожие на самодельные беспилотные аппараты и детали к ним, крупная сумма в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, суд заключил задержанного в СИЗО. Следствие выясняет, не причастен ли он к другим преступлениям, в том числе террористического характера.
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