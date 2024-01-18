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Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров
Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров
Подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории РФ говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:15
2024-01-18T12:15
2024-01-18T12:20
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории РФ говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Использование дальнобойных средств для нанесения ударов по Крыму, чтобы в общем-то сделать его неподходящим для проживания, и вглубь территории РФ. И не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений, это говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ", - сказал министр на итоговой пресс-конференции. По его словам, Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса. "Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создает дополнительные стратегические риски", - добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров
Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров
Лавров: подталкивание Украины к ударам по РФ говорит, что Запад не хочет диалога