https://ria.ru/20240118/ukraina-1922046590.html

Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров

Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров

Подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории РФ говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:15

2024-01-18T12:15

2024-01-18T12:20

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории РФ говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Использование дальнобойных средств для нанесения ударов по Крыму, чтобы в общем-то сделать его неподходящим для проживания, и вглубь территории РФ. И не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений, это говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ", - сказал министр на итоговой пресс-конференции. По его словам, Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса. "Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создает дополнительные стратегические риски", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сергей лавров