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Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 18.01.2024 (обновлено: 12:20 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922046590.html
Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров
Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров
Подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории РФ говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:15
2024-01-18T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории РФ говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Использование дальнобойных средств для нанесения ударов по Крыму, чтобы в общем-то сделать его неподходящим для проживания, и вглубь территории РФ. И не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений, это говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ", - сказал министр на итоговой пресс-конференции. По его словам, Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса. "Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создает дополнительные стратегические риски", - добавил он.
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров
Запад ведет к эскалации украинского кризиса, заявил Лавров

Лавров: подталкивание Украины к ударам по РФ говорит, что Запад не хочет диалога

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramМашина, поврежденная в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Машина, поврежденная в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Машина, поврежденная в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории РФ говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Использование дальнобойных средств для нанесения ударов по Крыму, чтобы в общем-то сделать его неподходящим для проживания, и вглубь территории РФ. И не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений, это говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.
По его словам, Запад ведет дело к эскалации украинского кризиса.
"Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создает дополнительные стратегические риски", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
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