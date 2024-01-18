https://ria.ru/20240118/ukraina-1922036695.html
США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров
США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров
США взяли курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО и спровоцировали конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:52
2024-01-18T11:52
2024-01-18T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США взяли курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО и спровоцировали конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вашингтон взял курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО, экспансию на постсоветское пространство, спровоцировал конфликт вокруг Украины", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Сергей Лавров
США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров
Лавров: США взяли курс на экспансию НАТО и спровоцировали конфликт на Украине