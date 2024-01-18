https://ria.ru/20240118/ukraina-1922036695.html

США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров

США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров

США взяли курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО и спровоцировали конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:52

2024-01-18T11:52

2024-01-18T12:29

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США взяли курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО и спровоцировали конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вашингтон взял курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО, экспансию на постсоветское пространство, спровоцировал конфликт вокруг Украины", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

сша

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, сергей лавров