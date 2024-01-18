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США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 18.01.2024 (обновлено: 12:29 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922036695.html
США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров
США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров
США взяли курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО и спровоцировали конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:52
2024-01-18T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США взяли курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО и спровоцировали конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вашингтон взял курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО, экспансию на постсоветское пространство, спровоцировал конфликт вокруг Украины", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
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в мире, сша, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Сергей Лавров
США спровоцировали конфликт на Украине, заявил Лавров

Лавров: США взяли курс на экспансию НАТО и спровоцировали конфликт на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США взяли курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО и спровоцировали конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вашингтон взял курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО, экспансию на постсоветское пространство, спровоцировал конфликт вокруг Украины", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.
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Убить дракона: мир стоит на пороге глобальной войны
17 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаСергей Лавров
 
 
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