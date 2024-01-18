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На Западе назвали неожиданные сроки решающего прорыва России на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 18.01.2024 (обновлено: 12:12 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922017283.html
На Западе назвали неожиданные сроки решающего прорыва России на Украине
На Западе назвали неожиданные сроки решающего прорыва России на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
На Западе назвали неожиданные сроки решающего прорыва России на Украине
Российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв, заявил в интервью Die Welt британский историк Нил Фергюсон. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:01
2024-01-18T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв, заявил в интервью Die Welt британский историк Нил Фергюсон. "Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария, а еще забыли уроки истории: в первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают", — считает он. По мнению эксперта, поддержка Украины со стороны США уже ослабевает. "Это стало для американцев уже привычной схемой: правительство обещает государствам поддерживать их столько, сколько потребуется. А через пару лет поддержка заканчивается, как в Ираке и Афганистане. Складывается такое впечатление, как будто им наскучила телевизионная передача и они для разнообразия переключаются на другой канал", — сказал Фергюсон. Он добавил, что Европе нужно стремиться к стратегической автономии, вооружаться и брать на себя все большую ответственность на мировой арене, ведь на поддержку США больше рассчитывать не приходится."Как в свое время Римская империя, Америка сейчас переживает период упадка. А с возвращением в Белый дом экс-президента Дональда Трампа эти процессы только ускорятся", — заключил историк. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240118/sholts-1921988671.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
На Западе назвали неожиданные сроки решающего прорыва России на Украине

Историк Фергюсон: ВС РФ совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв, заявил в интервью Die Welt британский историк Нил Фергюсон.
"Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария, а еще забыли уроки истории: в первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают", — считает он.
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По мнению эксперта, поддержка Украины со стороны США уже ослабевает.
"Это стало для американцев уже привычной схемой: правительство обещает государствам поддерживать их столько, сколько потребуется. А через пару лет поддержка заканчивается, как в Ираке и Афганистане. Складывается такое впечатление, как будто им наскучила телевизионная передача и они для разнообразия переключаются на другой канал", — сказал Фергюсон.
Он добавил, что Европе нужно стремиться к стратегической автономии, вооружаться и брать на себя все большую ответственность на мировой арене, ведь на поддержку США больше рассчитывать не приходится.
"Как в свое время Римская империя, Америка сейчас переживает период упадка. А с возвращением в Белый дом экс-президента Дональда Трампа эти процессы только ускорятся", — заключил историк.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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