https://ria.ru/20240118/ukraina-1922015205.html

Экс-главком сил НАТО в Европе призвал Запад помочь Украине бить по Крыму

Экс-главком сил НАТО в Европе призвал Запад помочь Украине бить по Крыму - РИА Новости, 18.01.2024

Экс-главком сил НАТО в Европе призвал Запад помочь Украине бить по Крыму

Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:55

2024-01-18T10:55

2024-01-18T12:35

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму. По его словам, которые приводит издание Hill, "если мы дадим Украине возможность наносить удары по Крыму", "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там". "Ударяйте по ним (российским силам) всем, ударяйте по несколько раз и уничтожайте их по частям", - приводит Hill слова Бридлава. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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