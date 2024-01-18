https://ria.ru/20240118/ukraina-1922009884.html

СК заочно предъявил обвинение экс-главам Минфина и Нацбанка Украины

СК заочно предъявил обвинение экс-главам Минфина и Нацбанка Украины - РИА Новости, 18.01.2024

СК заочно предъявил обвинение экс-главам Минфина и Нацбанка Украины

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Степану Кубиву в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:34

2024-01-18T10:34

2024-01-18T10:43

специальная военная операция на украине

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следственный комитет россии (ск рф)

александр шлапак

степан кубив

александр бастрыкин

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Степану Кубиву в финансировании "антитеррористической операции" в Донбассе, сообщили в пресс-службе СК РФ.Об этом объявлено по итогам оперативного совещания штаба по расследованию преступлений киевского режима, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин в Луганске."Заочно предъявлено обвинение еще ряду бывших членов Совета национальной безопасности Украины: Александру Шлапаку, занимавшему ранее должность министра финансов Украины, и Степану Кубиве – бывшему главе Национального банка Украины. Наряду с другими лицами они принимали решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе и согласно распределению преступных ролей обеспечивали ее финансирование за счет средств государственного бюджета", - говорится в релизе.Начало "АТО" привело к многочисленным обстрелам населенных пунктов ЛНР и ДНР, а также ранению и гибели более 900 человек. В настоящее время российского правоохранителями принимаются меры к их розыску и аресту.

https://ria.ru/20231214/rozysk-1915664752.html

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Кирилл Волков

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