В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России
The Hill: следующим шагом Запада против РФ станет помощь ВСУ в атаке на Крым
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад должен помочь ВСУ атаковать Крым, пишет автор издания The Hill Глен Ховард.
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"Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым <...> и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины", — говорится в публикации.
Автор напоминает, что Зеленский просил у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus, однако, немецкие чиновники отказали Украине из-за опасений эскалации конфликта, отмечается в статье.
Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.
В ответ заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом анонсируемую Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату Крыма.
В свою очередь, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев и убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев. Он добавил, что сама цель по изоляции Крыма от России недостижима в обозримом будущем.
Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.
В ответ заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом анонсируемую Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату Крыма.
В свою очередь, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев и убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев. Он добавил, что сама цель по изоляции Крыма от России недостижима в обозримом будущем.