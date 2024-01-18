https://ria.ru/20240118/ukraina-1921985435.html

В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России

В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России - РИА Новости, 18.01.2024

В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России

Запад должен помочь ВСУ атаковать Крым, пишет автор издания The Hill Глен Ховард. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:48

2024-01-18T08:48

2024-01-18T08:48

специальная военная операция на украине

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республика крым

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад должен помочь ВСУ атаковать Крым, пишет автор издания The Hill Глен Ховард. "Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым <...> и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины", — говорится в публикации.Автор напоминает, что Зеленский просил у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus, однако, немецкие чиновники отказали Украине из-за опасений эскалации конфликта, отмечается в статье. Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов. В ответ заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом анонсируемую Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату Крыма.В свою очередь, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев и убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев. Он добавил, что сама цель по изоляции Крыма от России недостижима в обозримом будущем.

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, республика крым, россия