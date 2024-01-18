Рейтинг@Mail.ru
В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ukraina-1921985435.html
В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России
В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России - РИА Новости, 18.01.2024
В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России
Запад должен помочь ВСУ атаковать Крым, пишет автор издания The Hill Глен Ховард. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:48
2024-01-18T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад должен помочь ВСУ атаковать Крым, пишет автор издания The Hill Глен Ховард. &quot;Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым &lt;...&gt; и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины&quot;, — говорится в публикации.Автор напоминает, что Зеленский просил у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus, однако, немецкие чиновники отказали Украине из-за опасений эскалации конфликта, отмечается в статье. Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов. В ответ заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом анонсируемую Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату Крыма.В свою очередь, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев и убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев. Он добавил, что сама цель по изоляции Крыма от России недостижима в обозримом будущем.
https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Россия
В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России

The Hill: следующим шагом Запада против РФ станет помощь ВСУ в атаке на Крым

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад должен помочь ВСУ атаковать Крым, пишет автор издания The Hill Глен Ховард.
«

"Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым <...> и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины", — говорится в публикации.

Автор напоминает, что Зеленский просил у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus, однако, немецкие чиновники отказали Украине из-за опасений эскалации конфликта, отмечается в статье.

Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.

В ответ заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом анонсируемую Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату Крыма.

В свою очередь, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев и убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев. Он добавил, что сама цель по изоляции Крыма от России недостижима в обозримом будущем.
Пуск управляемой ракеты с борта вертолета Ка-52 - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
"Контрнаступ" стал эффективной рекламой русского оружия
16 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала