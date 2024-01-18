https://ria.ru/20240118/uest-1921991593.html

Челюсти из Бонда: Канье Уэст заменил все зубы на титановые протезы

Челюсти из Бонда: Канье Уэст заменил все зубы на титановые протезы - РИА Новости, 18.01.2024

Челюсти из Бонда: Канье Уэст заменил все зубы на титановые протезы

Рэпер и продюсер Канье Уэст (он же Йе) удалил все зубы и заменил их титановыми протезами, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:56

2024-01-18T09:56

2024-01-18T10:26

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рэпер и продюсер Канье Уэст (он же Йе) удалил все зубы и заменил их титановыми протезами, сообщает Daily Mail.В издании пишут, что исполнитель с гордостью продемонстрировал свою новую улыбку в сторис Instagram*, а также сравнил себя со знаменитым злодеем Челюсти (Ричард Кил) из фильма бондианы "Шпион, который меня любил". По информации Daily Mail, уникальная титановая конструкция стоит 850 тысяч долларов (более 75 миллионов рублей по текущему курсу, — Прим. ред.), что дороже бриллиантов.Отмечается, что новые зубные протезы звезде установили в Беверли-Хиллз доктор Томас Коннелли вместе с Наоки Хаяши."Нам было приятно работать Канье на каждом этапе процесса. Его подход к созданию уникального искусства выходит за рамки стоматологического прогресса. Объединение его видения со стоматологической наукой создало этот эпический образ", — рассказал Коннелли изданию. В 2010 году рэпер признался ведущей ток-шоу Эллен Дедженерес, что полностью удалил весь нижний ряд зубов. Вместо них он установил золотые имплантанты с бриллиантами. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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