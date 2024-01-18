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Челюсти из Бонда: Канье Уэст заменил все зубы на титановые протезы - РИА Новости, 18.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
09:56 18.01.2024 (обновлено: 10:26 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/uest-1921991593.html
Челюсти из Бонда: Канье Уэст заменил все зубы на титановые протезы
Челюсти из Бонда: Канье Уэст заменил все зубы на титановые протезы - РИА Новости, 18.01.2024
Челюсти из Бонда: Канье Уэст заменил все зубы на титановые протезы
Рэпер и продюсер Канье Уэст (он же Йе) удалил все зубы и заменил их титановыми протезами, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:56
2024-01-18T10:26
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рэпер и продюсер Канье Уэст (он же Йе) удалил все зубы и заменил их титановыми протезами, сообщает Daily Mail.В издании пишут, что исполнитель с гордостью продемонстрировал свою новую улыбку в сторис Instagram*, а также сравнил себя со знаменитым злодеем Челюсти (Ричард Кил) из фильма бондианы "Шпион, который меня любил". По информации Daily Mail, уникальная титановая конструкция стоит 850 тысяч долларов (более 75 миллионов рублей по текущему курсу, — Прим. ред.), что дороже бриллиантов.Отмечается, что новые зубные протезы звезде установили в Беверли-Хиллз доктор Томас Коннелли вместе с Наоки Хаяши."Нам было приятно работать Канье на каждом этапе процесса. Его подход к созданию уникального искусства выходит за рамки стоматологического прогресса. Объединение его видения со стоматологической наукой создало этот эпический образ", — рассказал Коннелли изданию. В 2010 году рэпер признался ведущей ток-шоу Эллен Дедженерес, что полностью удалил весь нижний ряд зубов. Вместо них он установил золотые имплантанты с бриллиантами. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, эллен дедженерес, канье уэст, беверли-хиллз, стиль жизни
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Эллен Дедженерес, Канье Уэст, Беверли-Хиллз, Стиль жизни
Челюсти из Бонда: Канье Уэст заменил все зубы на титановые протезы

Канье Уэст удалил зубы и заменил их титановыми протезами за 850 тысяч долларов

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Ashley Landis
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рэпер и продюсер Канье Уэст (он же Йе) удалил все зубы и заменил их титановыми протезами, сообщает Daily Mail.
© @kanyewestСкрин сторис из соцсетей рэпера Канье Уэста
Скрин сторис из соцсетей рэпера Канье Уэста
© @kanyewest
Скрин сторис из соцсетей рэпера Канье Уэста
В издании пишут, что исполнитель с гордостью продемонстрировал свою новую улыбку в сторис Instagram*, а также сравнил себя со знаменитым злодеем Челюсти (Ричард Кил) из фильма бондианы "Шпион, который меня любил".
© United Artists 1979Ричард Кил в фильме "Лунный гонщик"
Ричард Кил в фильме Лунный гонщик
© United Artists 1979
Ричард Кил в фильме "Лунный гонщик"
По информации Daily Mail, уникальная титановая конструкция стоит 850 тысяч долларов (более 75 миллионов рублей по текущему курсу, — Прим. ред.), что дороже бриллиантов.
Отмечается, что новые зубные протезы звезде установили в Беверли-Хиллз доктор Томас Коннелли вместе с Наоки Хаяши.
«
"Нам было приятно работать Канье на каждом этапе процесса. Его подход к созданию уникального искусства выходит за рамки стоматологического прогресса. Объединение его видения со стоматологической наукой создало этот эпический образ", — рассказал Коннелли изданию.
В 2010 году рэпер признался ведущей ток-шоу Эллен Дедженерес, что полностью удалил весь нижний ряд зубов. Вместо них он установил золотые имплантанты с бриллиантами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЭллен ДедженересКанье УэстБеверли-ХиллзСтиль жизни
 
 
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