https://ria.ru/20240118/udary-1922053434.html

ВС Пакистана заявили, что удары по Ирану наносились с осторожностью

ВС Пакистана заявили, что удары по Ирану наносились с осторожностью - РИА Новости, 18.01.2024

ВС Пакистана заявили, что удары по Ирану наносились с осторожностью

Вооруженные силы Пакистана сообщили, что удары по территории Ирана наносились точечно и с максимальной осторожностью, чтобы избежать "сопутствующего" ущерба. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:36

2024-01-18T12:36

2024-01-18T12:43

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Пакистана сообщили, что удары по территории Ирана наносились точечно и с максимальной осторожностью, чтобы избежать "сопутствующего" ущерба."Точечные удары наносились с использованием беспилотников, ракет, дронов-камикадзе и оружия, применяемого без захода в зону действия активных средств ПВО. Была предпринята максимальная осторожность, чтобы избежать сопутствующего ущерба", - говорится в пресс-релизе военных.Заместитель губернатора юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати заявил в четверг, что число жертв ракетного удара Пакистана по территории Ирана возросло до девяти. Ранее сообщалось, что среди погибших есть женщины и дети.В четверг утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.

https://ria.ru/20240117/udary-1921906743.html

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