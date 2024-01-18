https://ria.ru/20240118/udar-1922058339.html

Иордания нанесла авиаудар по югу Сирии, сообщил источник

Иордания нанесла авиаудар по югу Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2024

Иордания нанесла авиаудар по югу Сирии, сообщил источник

Одиннадцать человек стали жертвами новых ударов Иордании по югу Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:47

2024-01-18T12:47

2024-01-18T13:26

в мире

иордания

сирия

эс-сувейда (мухафаза)

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ДАМАСК, 17 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек стали жертвами новых ударов Иордании по югу Сирии, сообщил РИА Новости местный источник."Одиннадцать человек, включая детей и женщин, погибли при ударах иорданской авиации по провинции Эс-Сувейда", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что атака произошла минувшей ночью.С июня прошлого года Иордания неоднократно заявляла, что на ее территорию регулярно залетают дроны из Сирии, которые несут наркотики и деньги. Сирия, Иордания и Ирак договорились создать совместную группу для противодействия наркобизнесу в регионе.В декабре иорданские пограничные войска страны в течение 14 часов вели на границе с Сирией бои с вооруженными группировками контрабандистов, пытавшимися проникнуть на территорию королевства.ВВС Иордании начали наносить удары по предполагаемым объектам наркоторговцев на территории Сирии, совершив такие рейды 4 и 9 января.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

иордания

сирия

эс-сувейда (мухафаза)

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в мире, иордания, сирия, эс-сувейда (мухафаза)