https://ria.ru/20240118/udar-1921979409.html

Пакистан нанес удары по территории Ирана, сообщили СМИ

Пакистан нанес удары по территории Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

Пакистан нанес удары по территории Ирана, сообщили СМИ

Военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T07:18

2024-01-18T07:18

2024-01-18T07:28

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пакистан

иран

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки.Ранее власти провинции Систан и Белуджистан сообщили, что звук взрывов слышен в нескольких районах области Сераван в регионе, расположенном на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном."Я только могу подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским группировкам боевиков... в Иране", - приводит агентство слова чиновника.Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) во вторник заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.

https://ria.ru/20240117/terroristy-1921917793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, пакистан, иран