https://ria.ru/20240118/uchenye-1921986869.html

Сибирские ученые создадут покрытие, которое "сроднит" организм с имплантами

Сибирские ученые создадут покрытие, которое "сроднит" организм с имплантами - РИА Новости, 18.01.2024

Сибирские ученые создадут покрытие, которое "сроднит" организм с имплантами

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разрабатывают новое биосовместимое покрытие для современных имплантов из никелида титана, которые используются для... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:59

2024-01-18T08:59

2024-01-18T08:59

наука

общество

россия

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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разрабатывают новое биосовместимое покрытие для современных имплантов из никелида титана, которые используются для замещения костных дефектов, сообщили РИА Новости в вузе в четверг. "Успешность интеграции импланта в организм человека зависит от очень многих факторов, главные из них – биологическая и механическая совместимость с "родными" тканями пациента. Наряду с этим имеет значение состояние кости пациента в той зоне, куда устанавливается имплант, и сама локализация, поскольку нагрузка на костную ткань в нашем организме не везде одинакова", - рассказал научный сотрудник лаборатории сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ Кирилл Дубовиков. Разрабатываемое материаловедами ТГУ покрытие для имплантов представляет собой гидроксиапатит – фаза на основе фосфата кальция, которая является главной составляющей минеральной компоненты кости человека. Он будет способствовать приживлению конструкции при коррекции травматических повреждений костей даже в сложных случаях, например, у пациентов с остеопорозом. Проект реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ). В вузе отметили, что разработка нового покрытия повысит биосовместимость, за счёт чего снизится риск развития воспаления в послеоперационном периоде и вероятность отторжения импланта. Наличие на его поверхности вещества, являющегося главной составляющей человеческой кости, будет стимулировать остеогенез – появление новых клеток костной ткани. Это ускорит процесс приживления импланта и сократит сроки реабилитации пациента. "Соединение из фосфата кальция повысит шансы на успешную интеграцию имплантов у людей с остеопорозом – заболеванием, при котором нарушается плотность и структура кости. Покрытие является биоразлагаемым. После операции по установке замещающей конструкции, оно будет выступать донором, крайне медленно отдавая ионы Ca2+ и HPO42-, стимулирующие остеогенез", - пояснил Дубовиков. Ученые отмечают, что одним из многих достоинств имплантов из никелида титана является сверхэластичность – способность выдерживать механическую деформацию до 8% без нарушения структуры и прочности материала. Это позволяет использовать импланты в тех зонах, где присутствует постоянная динамическая нагрузка, например, для восстановления костей грудной клетки, которая в процессе дыхания расширяется и сужается. "Одной из потенциальных областей применения имплантов, разработанных учеными ТГУ, является торакальная онкология. Поэтому работа над новыми конструкциями идёт в сотрудничестве со специалистами НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ). Наряду с этим о готовности тестировать и использовать импланты для восстановительного лечения в 2023 году заявили несколько ведущих российских клиник в разных регионах России", - сообщили в ТГУ.

https://ria.ru/20240117/oborudovanie-1921781903.html

https://ria.ru/20240118/dyra-1921971420.html

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