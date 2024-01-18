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Малинкович призвал провести учения на границе с Финляндией и Эстонией - РИА Новости, 18.01.2024
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14:01 18.01.2024
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Малинкович призвал провести учения на границе с Финляндией и Эстонией
Малинкович призвал провести учения на границе с Финляндией и Эстонией - РИА Новости, 18.01.2024
Малинкович призвал провести учения на границе с Финляндией и Эстонией
Глава ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что призвал провести показательные учения со стрельбами на границе с Финляндией и... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:01
2024-01-18T14:01
россия
финляндия
эстония
сергей малинкович
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что призвал провести показательные учения со стрельбами на границе с Финляндией и Эстонией в ответ на запуск дрона по Ленинградской области в годовщину прорыва блокады Ленинграда. Ранее Минобороны РФ сообщало, что утром 18 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Один дрон уничтожен над территорией Московской области, еще один перехвачен над Ленобластью. В четверг отмечается 81-я годовщина прорывал блокады Ленинграда. "Я обратился к министру обороны, товарищу (Сергею) Шойгу, с призывом в ответ на прилет вражеского дрона провести силами Западного военного округа показательные учения со стрельбами на границе с Финляндией и Эстонией, чтобы господа-спонсоры киевского режима подзадумались, чем для них кончится авантюристический курс по поддержке украинских террористов", - сообщил Малинкович агентству. Малинкович в январе подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты страны. Для того, чтобы стать кандидатом, он как выдвиженец от непарламентской партии должны до 31 января представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.
https://ria.ru/20240118/blokada-1922075514.html
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россия, финляндия, эстония, сергей малинкович
Россия, Финляндия, Эстония, Сергей Малинкович
Малинкович призвал провести учения на границе с Финляндией и Эстонией

Малинкович призвал провести учения со стрельбами на границе с Финляндией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что призвал провести показательные учения со стрельбами на границе с Финляндией и Эстонией в ответ на запуск дрона по Ленинградской области в годовщину прорыва блокады Ленинграда.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что утром 18 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Один дрон уничтожен над территорией Московской области, еще один перехвачен над Ленобластью. В четверг отмечается 81-я годовщина прорывал блокады Ленинграда.
Блокадный Ленинград - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Начались мероприятия по случаю 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда
Вчера, 13:17
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"Я обратился к министру обороны, товарищу (Сергею) Шойгу, с призывом в ответ на прилет вражеского дрона провести силами Западного военного округа показательные учения со стрельбами на границе с Финляндией и Эстонией, чтобы господа-спонсоры киевского режима подзадумались, чем для них кончится авантюристический курс по поддержке украинских террористов", - сообщил Малинкович агентству.
Малинкович в январе подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты страны. Для того, чтобы стать кандидатом, он как выдвиженец от непарламентской партии должны до 31 января представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.
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РоссияФинляндияЭстонияСергей Малинкович
 
 
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