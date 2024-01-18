https://ria.ru/20240118/tuberkulez-1922205221.html

У школьника в Петербурге выявили туберкулез

У школьника в Петербурге выявили туберкулез - РИА Новости, 18.01.2024

У школьника в Петербурге выявили туберкулез

Туберкулез в закрытой форме выявлен у школьника в Санкт-Петербурге, контактные лица будут обследованы, дезинфекция в школе уже завершена, сообщил городской... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:43

2024-01-18T19:43

2024-01-18T19:43

здоровье - общество

санкт-петербург

красносельский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Туберкулез в закрытой форме выявлен у школьника в Санкт-Петербурге, контактные лица будут обследованы, дезинфекция в школе уже завершена, сообщил городской комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале. "Девятого января... в ГБОУ СОШ №203 Красносельского района Санкт-Петербурга зарегистрирован случай заболевания закрытой (небациллярной) формой туберкулеза у учащегося школы... Двенадцатого января... организована и проведена заключительная дезинфекция в образовательной организации. Составлен план обследования контактных лиц", – информирует комздрав. Как уточняет ведомство, заболевание выявлено при проведении профилактического скрининга на туберкулез по результатам плановой диагностики и носит бессимптомный характер. С середины декабря 2023 года ребенок находится на лечении в круглосуточном инфекционном стационаре. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило в четверг, что организовало санитарно-эпидемиологическое расследование в школе.

https://ria.ru/20240116/bolezni-1599005451.html

санкт-петербург

красносельский район

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здоровье - общество, санкт-петербург, красносельский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия