https://ria.ru/20240118/tuberkulez-1922205221.html
У школьника в Петербурге выявили туберкулез
У школьника в Петербурге выявили туберкулез - РИА Новости, 18.01.2024
У школьника в Петербурге выявили туберкулез
Туберкулез в закрытой форме выявлен у школьника в Санкт-Петербурге, контактные лица будут обследованы, дезинфекция в школе уже завершена, сообщил городской... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:43
2024-01-18T19:43
2024-01-18T19:43
здоровье - общество
санкт-петербург
красносельский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Туберкулез в закрытой форме выявлен у школьника в Санкт-Петербурге, контактные лица будут обследованы, дезинфекция в школе уже завершена, сообщил городской комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале. "Девятого января... в ГБОУ СОШ №203 Красносельского района Санкт-Петербурга зарегистрирован случай заболевания закрытой (небациллярной) формой туберкулеза у учащегося школы... Двенадцатого января... организована и проведена заключительная дезинфекция в образовательной организации. Составлен план обследования контактных лиц", – информирует комздрав. Как уточняет ведомство, заболевание выявлено при проведении профилактического скрининга на туберкулез по результатам плановой диагностики и носит бессимптомный характер. С середины декабря 2023 года ребенок находится на лечении в круглосуточном инфекционном стационаре. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило в четверг, что организовало санитарно-эпидемиологическое расследование в школе.
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здоровье - общество, санкт-петербург, красносельский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Красносельский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
У школьника в Петербурге выявили туберкулез
У школьника в Петербурге выявили туберкулез в закрытой форме