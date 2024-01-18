Рейтинг@Mail.ru
У школьника в Петербурге выявили туберкулез - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/tuberkulez-1922205221.html
У школьника в Петербурге выявили туберкулез
У школьника в Петербурге выявили туберкулез - РИА Новости, 18.01.2024
У школьника в Петербурге выявили туберкулез
Туберкулез в закрытой форме выявлен у школьника в Санкт-Петербурге, контактные лица будут обследованы, дезинфекция в школе уже завершена, сообщил городской... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:43
2024-01-18T19:43
здоровье - общество
санкт-петербург
красносельский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Туберкулез в закрытой форме выявлен у школьника в Санкт-Петербурге, контактные лица будут обследованы, дезинфекция в школе уже завершена, сообщил городской комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале. "Девятого января... в ГБОУ СОШ №203 Красносельского района Санкт-Петербурга зарегистрирован случай заболевания закрытой (небациллярной) формой туберкулеза у учащегося школы... Двенадцатого января... организована и проведена заключительная дезинфекция в образовательной организации. Составлен план обследования контактных лиц", – информирует комздрав. Как уточняет ведомство, заболевание выявлено при проведении профилактического скрининга на туберкулез по результатам плановой диагностики и носит бессимптомный характер. С середины декабря 2023 года ребенок находится на лечении в круглосуточном инфекционном стационаре. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило в четверг, что организовало санитарно-эпидемиологическое расследование в школе.
https://ria.ru/20240116/bolezni-1599005451.html
санкт-петербург
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, санкт-петербург, красносельский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Красносельский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
У школьника в Петербурге выявили туберкулез

У школьника в Петербурге выявили туберкулез в закрытой форме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Туберкулез в закрытой форме выявлен у школьника в Санкт-Петербурге, контактные лица будут обследованы, дезинфекция в школе уже завершена, сообщил городской комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале.
"Девятого января... в ГБОУ СОШ №203 Красносельского района Санкт-Петербурга зарегистрирован случай заболевания закрытой (небациллярной) формой туберкулеза у учащегося школы... Двенадцатого января... организована и проведена заключительная дезинфекция в образовательной организации. Составлен план обследования контактных лиц", – информирует комздрав.
Как уточняет ведомство, заболевание выявлено при проведении профилактического скрининга на туберкулез по результатам плановой диагностики и носит бессимптомный характер. С середины декабря 2023 года ребенок находится на лечении в круглосуточном инфекционном стационаре.
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило в четверг, что организовало санитарно-эпидемиологическое расследование в школе.
Призыв на военную службу в городах России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Список болезней, с которыми не берут в армию в 2024 году
16 января, 18:25
 
Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургКрасносельский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала