https://ria.ru/20240118/tesla-1922020647.html
СМИ рассказали о проблемах с зарядкой электромобилей Tesla в США
СМИ рассказали о проблемах с зарядкой электромобилей Tesla в США - РИА Новости, 18.01.2024
СМИ рассказали о проблемах с зарядкой электромобилей Tesla в США
Американцы в ряде штатов продолжают испытывать проблемы с зарядкой электромобилей Tesla, поскольку зарядные станции перестали работать из-за морозов, передает... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:07
2024-01-18T11:07
2024-01-18T11:07
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Американцы в ряде штатов продолжают испытывать проблемы с зарядкой электромобилей Tesla, поскольку зарядные станции перестали работать из-за морозов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Уже почти неделю холодные температуры от Чикаго до северного Техаса осложняют жизнь владельцам электромобилей, которые столкнулись с уменьшенным запасом хода и необходимостью часами ждать на зарядных станциях", - говорится в сообщении агентства. По данным Ассошиэйтед Пресс, проблема кроется в литий-ионных аккумуляторах, которые не могут должным образом заряжаться при низких температурах. Как отмечает агентство, владельцам электромобилей необходимо активировать встроенную функцию прогрева аккумуляторов перед зарядкой, чтобы сократить время ожидания, однако о ней знают не все. По данным синоптиков, которые приводят местные СМИ, с четверга на пятницу в штатах Индиана и Иллинойс, где проблема в начале недели обстояла сильнее всего, пройдут снегопады, из-за чего в ряде областей выпадет до 10 сантиметров снега. В течение выходных температура сохранится на уровне -6 градусов Цельсия. Сама Tesla не предоставила официальный комментарий. На сайте компании указано, что при низких температурах электромобили могут потреблять больше энергии на обогрев салона транспортного средства. Tesla советует пользователям планировать свои поездки и предварительно прогревать аккумулятор перед зарядкой.
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в мире, чикаго, техас, индиана, tesla motors, технологии
В мире, Чикаго, Техас, Индиана, Tesla motors, Технологии
СМИ рассказали о проблемах с зарядкой электромобилей Tesla в США
AP: в США сохраняются проблемы с зарядкой Tesla из-за низких температур
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Американцы в ряде штатов продолжают испытывать проблемы с зарядкой электромобилей Tesla, поскольку зарядные станции перестали работать из-за морозов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«
"Уже почти неделю холодные температуры от Чикаго до северного Техаса осложняют жизнь владельцам электромобилей, которые столкнулись с уменьшенным запасом хода и необходимостью часами ждать на зарядных станциях", - говорится в сообщении агентства.
По данным Ассошиэйтед Пресс, проблема кроется в литий-ионных аккумуляторах, которые не могут должным образом заряжаться при низких температурах. Как отмечает агентство, владельцам электромобилей необходимо активировать встроенную функцию прогрева аккумуляторов перед зарядкой, чтобы сократить время ожидания, однако о ней знают не все.
По данным синоптиков, которые приводят местные СМИ, с четверга на пятницу в штатах Индиана
и Иллинойс
, где проблема в начале недели обстояла сильнее всего, пройдут снегопады, из-за чего в ряде областей выпадет до 10 сантиметров снега. В течение выходных температура сохранится на уровне -6 градусов Цельсия.
Сама Tesla не предоставила официальный комментарий. На сайте компании указано, что при низких температурах электромобили могут потреблять больше энергии на обогрев салона транспортного средства. Tesla советует пользователям планировать свои поездки и предварительно прогревать аккумулятор перед зарядкой.
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