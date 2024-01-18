https://ria.ru/20240118/terroristy-1922081216.html

Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам

Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам

Запад активно использует ячейки ИГ* в Сирии для атак на местных военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:27

2024-01-18T13:27

2024-01-18T13:27

в мире

сирия

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запад активно использует ячейки ИГ* в Сирии для атак на местных военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас нет двойных стандартов по отношению к террористам. У Запада есть. Сейчас Запад активно использует ячейки ИГИЛ* в Сирии для того, чтобы осуществлять диверсионные акты и атаки на вооруженные силы САР", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

сирия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, сергей лавров