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Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам
Запад активно использует ячейки ИГ* в Сирии для атак на местных военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:27
2024-01-18T13:27
2024-01-18T13:27
в мире
сирия
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запад активно использует ячейки ИГ* в Сирии для атак на местных военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас нет двойных стандартов по отношению к террористам. У Запада есть. Сейчас Запад активно использует ячейки ИГИЛ* в Сирии для того, чтобы осуществлять диверсионные акты и атаки на вооруженные силы САР", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сергей лавров
В мире, Сирия, Сергей Лавров
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам
Лавров: Запад использует ячейки террористов ИГ* для атак на сирийскую армию
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запад активно использует ячейки ИГ* в Сирии для атак на местных военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет двойных стандартов по отношению к террористам. У Запада есть. Сейчас Запад активно использует ячейки ИГИЛ* в Сирии для того, чтобы осуществлять диверсионные акты и атаки на вооруженные силы САР", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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