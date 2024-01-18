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Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам - РИА Новости, 18.01.2024
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13:27 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/terroristy-1922081216.html
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам
Запад активно использует ячейки ИГ* в Сирии для атак на местных военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:27
2024-01-18T13:27
в мире
сирия
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запад активно использует ячейки ИГ* в Сирии для атак на местных военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас нет двойных стандартов по отношению к террористам. У Запада есть. Сейчас Запад активно использует ячейки ИГИЛ* в Сирии для того, чтобы осуществлять диверсионные акты и атаки на вооруженные силы САР", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, сирия, сергей лавров
В мире, Сирия, Сергей Лавров
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к террористам

Лавров: Запад использует ячейки террористов ИГ* для атак на сирийскую армию

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии
Боевик террористической группировки Исламское государство* в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запад активно использует ячейки ИГ* в Сирии для атак на местных военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет двойных стандартов по отношению к террористам. У Запада есть. Сейчас Запад активно использует ячейки ИГИЛ* в Сирии для того, чтобы осуществлять диверсионные акты и атаки на вооруженные силы САР", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
2024 - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Путину грозят убийством, России — распадом: где реально рванет в 2024-м?
3 января, 08:00
 
В миреСирияСергей Лавров
 
 
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