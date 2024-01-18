https://ria.ru/20240118/telemost-1921969913.html

В зоне СВО провели телемост для бойцов из Брянской области

В зоне СВО провели телемост для бойцов из Брянской области - РИА Новости, 18.01.2024

В зоне СВО провели телемост для бойцов из Брянской области

Телемост для военнослужащих группировки российских войск "Запад" из Брянской области и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T03:08

2024-01-18T03:08

2024-01-18T03:08

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Телемост для военнослужащих группировки российских войск "Запад" из Брянской области и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Запад" из зоны специальной военной операции пообщались со своими родными и близкими из Брянской области по видеосвязи", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в ходе телемоста у родных и близких, а также юнармейцев в режиме реального времени была возможность увидеться и пообщаться с военнослужащими. "Бойцы, в свою очередь, также увидели и пообщались с самыми важными для них в жизни людьми. Обменявшись с родственниками приветственными словами, собравшиеся наедине рассказали друг другу о событиях, произошедших в их жизни за последнее время", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240106/telemost-1919894853.html

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Максим Горбачев

безопасность, брянская область, россия, общество