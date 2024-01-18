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В зоне СВО провели телемост для бойцов из Брянской области
В зоне СВО провели телемост для бойцов из Брянской области - РИА Новости, 18.01.2024
В зоне СВО провели телемост для бойцов из Брянской области
Телемост для военнослужащих группировки российских войск "Запад" из Брянской области и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:08
2024-01-18T03:08
2024-01-18T03:08
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безопасность
брянская область
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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Телемост для военнослужащих группировки российских войск "Запад" из Брянской области и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Запад" из зоны специальной военной операции пообщались со своими родными и близкими из Брянской области по видеосвязи", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в ходе телемоста у родных и близких, а также юнармейцев в режиме реального времени была возможность увидеться и пообщаться с военнослужащими. "Бойцы, в свою очередь, также увидели и пообщались с самыми важными для них в жизни людьми. Обменявшись с родственниками приветственными словами, собравшиеся наедине рассказали друг другу о событиях, произошедших в их жизни за последнее время", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240106/telemost-1919894853.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, брянская область, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Общество
В зоне СВО провели телемост для бойцов из Брянской области
Минобороны России провело телемост для бойцов из Брянской области с их родными
ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Телемост для военнослужащих группировки российских войск "Запад" из Брянской области и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие группировки войск "Запад" из зоны специальной военной операции пообщались со своими родными и близкими из Брянской области по видеосвязи", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в ходе телемоста у родных и близких, а также юнармейцев в режиме реального времени была возможность увидеться и пообщаться с военнослужащими.
"Бойцы, в свою очередь, также увидели и пообщались с самыми важными для них в жизни людьми. Обменявшись с родственниками приветственными словами, собравшиеся наедине рассказали друг другу о событиях, произошедших в их жизни за последнее время", - рассказали в МО РФ.
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