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Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 18.01.2024
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20:29 18.01.2024 (обновлено: 20:48 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/telegram-1922211008.html
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 18.01.2024
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера: в России на 20.35 мск зафиксировано более 5,3 тысячи жалоб, следует из данных сервиса Downradar. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:29
2024-01-18T20:48
россия
telegram
технологии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера: в России на 20.35 мск зафиксировано более 5,3 тысячи жалоб, следует из данных сервиса Downradar.В свою очередь больше всего жалоб у жителей Москвы - 3,6 тысячи, Уфы - 812, Казани - 400, а также Ижевска, Санкт-Петербурга, Самары, Нефтекамска и Новосибирска.По данным сервиса, проблема в работе мессенджера возникла не только у российских пользователей, но и на Украине, где пользователи из Киева направили 81 жалобу.
https://ria.ru/20240116/telegram-1921580081.html
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россия, telegram, технологии
Россия, Telegram, Технологии
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Downradar: число жалоб на сбои в работе Telegram превысило 5,3 тысячи

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера: в России на 20.35 мск зафиксировано более 5,3 тысячи жалоб, следует из данных сервиса Downradar.
В свою очередь больше всего жалоб у жителей Москвы - 3,6 тысячи, Уфы - 812, Казани - 400, а также Ижевска, Санкт-Петербурга, Самары, Нефтекамска и Новосибирска.
По данным сервиса, проблема в работе мессенджера возникла не только у российских пользователей, но и на Украине, где пользователи из Киева направили 81 жалобу.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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