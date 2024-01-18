https://ria.ru/20240118/telegram-1922211008.html

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 18.01.2024

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера: в России на 20.35 мск зафиксировано более 5,3 тысячи жалоб, следует из данных сервиса Downradar. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:29

2024-01-18T20:29

2024-01-18T20:48

россия

telegram

технологии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера: в России на 20.35 мск зафиксировано более 5,3 тысячи жалоб, следует из данных сервиса Downradar.В свою очередь больше всего жалоб у жителей Москвы - 3,6 тысячи, Уфы - 812, Казани - 400, а также Ижевска, Санкт-Петербурга, Самары, Нефтекамска и Новосибирска.По данным сервиса, проблема в работе мессенджера возникла не только у российских пользователей, но и на Украине, где пользователи из Киева направили 81 жалобу.

https://ria.ru/20240116/telegram-1921580081.html

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2024

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россия, telegram, технологии