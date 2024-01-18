https://ria.ru/20240118/teatr-1922151480.html

Китайский Большой театр покажет русскую культурную программу

Китайский Большой театр покажет русскую культурную программу - РИА Новости, 18.01.2024

Китайский Большой театр покажет русскую культурную программу

Гала-концерт артистов балета из России в честь проведения Первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" состоится 4 февраля в китайской провинции Ляонин на сцене РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:39

2024-01-18T16:39

2024-01-18T16:39

экономика

россия

китай

олег матыцин

алексей чекунков

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гала-концерт артистов балета из России в честь проведения Первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России" состоится 4 февраля в китайской провинции Ляонин на сцене Большого театра города Далянь, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.рф) Вероника Никишина на пресс-конференции в четверг.Пресс-конференция прошла в преддверии Первого фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае, который пройдет с 27 января по 5 февраля 2024 года в городах Далянь и Шеньян провинции Ляонин. В ней также приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, полномочный министр посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации Лю Сюэсун и торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский.В рамках гала-концерта под музыкальное сопровождение китайского симфонического оркестра с программой номеров известных на весь мир балетных произведений, таких как "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Шахерезада", "Дон Кихот" выступят артисты балета ведущих театров России, включая прима-балерин и солистов балета Мариинского театра и театра имени Леонида Якобсона, учениц выпускного класса знаменитой Академии Русского балета имени Вагановой, рассказала глава РЭЦ."Гала-концерт, в котором российские артисты балета выступят под сопровождение знаменитого китайского оркестра – это важный символ российско-китайской дружбы, сотрудничества, открытости и взаимного интереса наших стран к культуре друг друга, это может стать и важным символом начала года перекрестных культурных обменов России и Китая, которые будут проводиться в 2024 году", - подчеркнула Никишина.Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила роль культуры в продвижении "Сделано в России" в Китае. "В Ляонине пройдет уникальное мероприятие, невероятно символичное и красивое. Нельзя не отметить, что китайские зрители относятся с огромной любовью к российской культуре. Они знают нашу музыку, очень любят наших исполнителей", – сказала министр.О том, как спорт помогает бизнесу продвигать свою продукцию под брендом "Сделано в России", рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин."Почему компании выбирают для рекламы именитых спортсменов? Со спортом ассоциируется успех. Успех любого продукта, если он придвигается выдающимися спортсменами на мировой арене, дает уверенность, что качество продукта будет соответствующим. Российский спорт всегда готов быть частью такой хорошей гуманитарной традиции, внести свой вклад в развитие и укрепление двусторонних связей между нашими государствами", – заявил Матыцин.В свою очередь глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал о развитии товарооборота Дальнего Востока с Китаем."Спорт, культура и Дальний Восток – верное трио для продвижения России в Китай. За три года товарооборот Китая и Дальнего Востока удвоился. Это чувствуется на каждом погранпереходе. В 2023 году грузооборот автомобильных пунктов пропуска на Дальнем Востоке вырос более чем в два раза, железнодорожных – на 30%, оборот контейнеров – на 22%. Китайские партнеры реализуют на Дальнем Востоке проекты общим объемом более 20 млрд долларов. Китай прекрасно осведомлен и ожидает нашу чистую еду, дикоросы, чистое продовольствие, чистую энергию", – сообщил Чекунков.Также, по его словам, в рамках программы развития дальневосточных городов, которая реализуется под патронажем президента России, в 22 агломерациях создается много интересных объектов для экспорта впечатлений: музеи, спорткомплексы, горнолыжные курорты.По словам полномочного министра посольства КНР в РФ Лю Сюэсуна, в Китае ждут российскую продукцию, культуру и спорт. "Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" позволит китайским потребителям самим попробовать русские деликатесы, узнать о российской продукции, оценить очарование русской традиционной культуры – все это откроет новые возможности для расширения двусторонней торговли и сблизит наши страны", – подчеркнул он.Торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский подчеркнул важность продвижения сотрудничества в области культуры и развитии партнерства с Северо-Восточным Китаем."Не все китайские провинции знакомы с российские продукцией. В этом контексте важно популяризовать российские традиции, праздники, блюда, и фестиваль-ярмарка "Сделано в России" верно делает на это акцент. В последние годы активно развивается сотрудничество между Россией и провинцией Ляонин, и, уверен, фестиваль-ярмарка позволит усилить наше присутствие как в Ляонине, так и в других регионах Китая", - отметил Дахновский.В декабре прошлого года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировали проведение первого фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России" в городах китайской провинции Ляонин с обширной культурной и спортивной программой. Мероприятие приурочено к китайским новогодним праздникам, в городах Шэньяне и Даляне в розничной продаже будут представлены около 1400 наименований российских товаров.Почти 130 экспортеров из 30 регионов страны примут участие в ярмарке. Специально для них РЭЦ подготовил программу b2b и b2c мероприятий. По итогам фестиваля-ярмарки планируется реализовать продукцию российских предприятий на сумму около 90 миллионов рублей, заключить контракты примерно на 1,8 миллиарда рублей. Кроме того, за дни проведения фестиваля-ярмарки через национальные электронные магазины прогнозируется реализация российских товаров на сумму не менее 500 миллионов рублей. Мероприятия фестиваля рассчитаны на посещение примерно 3 миллионами китайских гостей.

https://ria.ru/20240116/intensiv-1921668142.html

https://ria.ru/20240115/scherbakova-1921356464.html

https://ria.ru/20231229/rets-1918924380.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, олег матыцин, алексей чекунков, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)