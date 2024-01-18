Ведущие американские конгрессмены намерены посетить Тайвань, пишут СМИ
FT: некоторые ведущие законодатели США в ближайшие недели посетят Тайвань
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Видные члены конгресса США в ближайшее время посетят Тайвань, чтобы поддержать нового главу администрации острова, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
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"Несколько ведущих законодателей США поедут в Тайбэй в ближайшие недели в знак поддержки Лай Циндэ", — пишет издание.
По данным источников, на следующей неделе на Тайвань приедут ведущий демократ в подкомитете палаты представителей по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера, а также республиканцы Энди Барр и Марио Диас-Баларт. Как ожидается, они встретятся с новым главой администрации острова, но не с проигравшими кандидатами.
Вслед за первой делегацией Тайвань, как ожидается, посетит председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер.
На острове ожидаются и другие визитеры из США, в особенности, в мае, когда состоится инаугурация.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов.
Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли в субботу. Лидер выступающей за независимость партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов. Вскоре после публикации последних данных по голосованию канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление о том, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.
В середине января на остров прибыла делегация, состоящая из бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли. Хэдли на встрече с действующей главой администрации Цай Инвэнь в Тайбэе выразил надежду на продолжение отношений с новым правительством острова.
Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин "решительно выступает против того, чтобы США имели любую форму официального взаимодействия с Тайванем и вмешивались в дела Тайваня любым способом и под любым предлогом".