https://ria.ru/20240118/taksi-1922129558.html

Госдума одобрила законопроект о локализации машин такси

Госдума одобрила законопроект о локализации машин такси - РИА Новости, 18.01.2024

Госдума одобрила законопроект о локализации машин такси

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:23

2024-01-18T15:23

2024-01-18T15:23

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси. "Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест. Надо помогать своим, российским, производителям и сделать все, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. 18 сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. В гараж ГД уже поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами "Москвич", Lada, Aurus в Москве. Володин в качестве служебного автомобиля использует Aurus, а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3", сообщали в пресс-службе нижней палаты. Законопроект внесен сенатором Андреем Кутеповым и депутатом Владимиром Гутеневым. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". "Законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси", - говорится в тексте законопроекта. В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций. "Внесение предлагаемого изменения обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли", - подчеркивается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240116/prestupleniya-1921734847.html

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общество, авто, россия, москва, вячеслав володин, андрей кутепов, владимир гутенев, госдума рф