https://ria.ru/20240118/svo-1922069168.html

СВО очистила Россию от людей, которым чужда русская культура, заявил Лавров

СВО очистила Россию от людей, которым чужда русская культура, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

СВО очистила Россию от людей, которым чужда русская культура, заявил Лавров

Спецоперация уже оказала влияние на российское общество - она сплотила его и очистила от людей, не ощущавших свою причастность к России, заявил министр... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:13

2024-01-18T13:13

2024-01-18T13:16

специальная военная операция на украине

общество

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спецоперация уже оказала влияние на российское общество - она сплотила его и очистила от людей, не ощущавших свою причастность к России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.Он добавил, что кто-то из таких людей покинул Россию, кто-то остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества небывало сплотилась.

https://ria.ru/20240118/zhertvy-1922064070.html

россия

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общество, россия, сергей лавров