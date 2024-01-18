https://ria.ru/20240118/svo-1922069168.html
СВО очистила Россию от людей, которым чужда русская культура, заявил Лавров
СВО очистила Россию от людей, которым чужда русская культура, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
СВО очистила Россию от людей, которым чужда русская культура, заявил Лавров
Спецоперация уже оказала влияние на российское общество - она сплотила его и очистила от людей, не ощущавших свою причастность к России, заявил министр... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:13
2024-01-18T13:13
2024-01-18T13:16
специальная военная операция на украине
общество
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спецоперация уже оказала влияние на российское общество - она сплотила его и очистила от людей, не ощущавших свою причастность к России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.Он добавил, что кто-то из таких людей покинул Россию, кто-то остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества небывало сплотилась.
https://ria.ru/20240118/zhertvy-1922064070.html
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общество, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сергей Лавров
СВО очистила Россию от людей, которым чужда русская культура, заявил Лавров
Лавров: СВО помогла очистить Россию от людей, которым чужда русская культура