https://ria.ru/20240118/sunak-1922122294.html

Сунак назвал принятие закона о высылке мигрантов в Руанду нацприоритетом

Сунак назвал принятие закона о высылке мигрантов в Руанду нацприоритетом - РИА Новости, 18.01.2024

Сунак назвал принятие закона о высылке мигрантов в Руанду нацприоритетом

Премьер-министр Великобритании назвал "неотложным национальным приоритетом" принятие законопроекта о депортации нелегальных мигрантов в Руанду на фоне "бунта" в РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:06

2024-01-18T15:06

2024-01-18T15:06

в мире

руанда

риши сунак

европейский суд по правам человека (еспч)

великобритания

ла-манш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921019614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb12125b6ce3f9f0d8b4dcb7b5721d87.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании назвал "неотложным национальным приоритетом" принятие законопроекта о депортации нелегальных мигрантов в Руанду на фоне "бунта" в правящей Консервативной партии. Ранее палата общин (нижняя палата британского парламента) в окончательном чтении приняла закон о высылке беженцев в Руанду несмотря на серьёзные разногласия среди депутатов. Теперь текст будет направлен на рассмотрение в палату лордов. Многие консерваторы ранее выступали за ужесточение законопроекта и отказывались поддерживать существующий вариант документа. Это привело к расколу среди тори, западные СМИ сообщали, что Сунак столкнулся с самым серьезным "бунтом" за период своего пребывания на посту. "Палата общин высказалась. Консервативная партия объединилась, и законопроект о высылке мигрантов был одобрен. Теперь настало время для лордов также провести этот законопроект. Это неотложный национальный приоритет", - сказал Сунак на пресс-конференции. Трансляцию вела газета Telegraph на своём Youtube-канале. Британский премьер заявил, что теперь ситуация зависит от того, "поймет ли палата лордов недовольство страны" и будет ли она действовать так же быстро, как и депутаты, при изучении и одобрении законопроекта. Вместе с этим Сунак не смог подтвердить, что первые рейсы с мигрантами вылетят в Руанду до всеобщих выборов, запланированных на вторую половину этого года, однако отметил, что подготовка для этого уже идёт. Глава правительства также заявил, что готов использовать положение законопроекта, позволяющее игнорировать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В 2022 году первая запланированная высылка мигрантов из Британии в Руанду была отменена в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Лондон остался крайне недоволен. Ранее Верховный суд Великобритании окончательно признал незаконными планы британских властей по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. После этого премьер-министр Риши Сунак заявил о намерении представить новое "чрезвычайное законодательство", чтобы планы по высылке нелегалов не могли быть снова заблокированы. В декабре законопроект о высылке беженцев в Руанду был одобрен палатой общин во втором чтении. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html

https://ria.ru/20230928/migranty-1899165753.html

https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html

руанда

великобритания

ла-манш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, руанда, риши сунак, европейский суд по правам человека (еспч), великобритания, ла-манш