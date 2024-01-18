https://ria.ru/20240118/sudno-1922225290.html

Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена

Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 18.01.2024

Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах сообщило об инциденте с атакой на судно у берегов Йемена. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T22:40

2024-01-18T22:40

2024-01-18T23:06

в мире

йемен

военная операция сша и британии в йемене

великобритания

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919801179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6388b3007e13d17dbbbfdf09d757fe2.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах сообщило об инциденте с атакой на судно у берегов Йемена."UKMTO получило сведения об инциденте в 85 милях (136 километров) к юго-востоку от города Эш-Шихр в Йемене. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении на сайте управления.Другие подробности не сообщаются.По информации агентства Рейтер, которое ссылается на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, был атакован сухогруз под флагом Маршалловых Островов.На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

йемен

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, ансар алла