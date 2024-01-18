Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС заявили о новом инциденте с атакой на судно у берегов Йемена
© -Йеменская береговая охрана
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Йеменская береговая охрана . Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах сообщило об инциденте с атакой на судно у берегов Йемена.
"UKMTO получило сведения об инциденте в 85 милях (136 километров) к юго-востоку от города Эш-Шихр в Йемене. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении на сайте управления.
Другие подробности не сообщаются.
По информации агентства Рейтер, которое ссылается на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, был атакован сухогруз под флагом Маршалловых Островов.
На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.