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Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 18.01.2024
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22:40 18.01.2024 (обновлено: 23:06 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/sudno-1922225290.html
Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 18.01.2024
Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах сообщило об инциденте с атакой на судно у берегов Йемена. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:40
2024-01-18T23:06
в мире
йемен
военная операция сша и британии в йемене
великобритания
ансар алла
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах сообщило об инциденте с атакой на судно у берегов Йемена."UKMTO получило сведения об инциденте в 85 милях (136 километров) к юго-востоку от города Эш-Шихр в Йемене. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении на сайте управления.Другие подробности не сообщаются.По информации агентства Рейтер, которое ссылается на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, был атакован сухогруз под флагом Маршалловых Островов.На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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в мире, йемен, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, ансар алла
В мире, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания, Ансар Алла
Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена

Британские ВМС заявили о новом инциденте с атакой на судно у берегов Йемена

© -Йеменская береговая охрана
Йеменская береговая охрана
© -
Йеменская береговая охрана . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах сообщило об инциденте с атакой на судно у берегов Йемена.
"UKMTO получило сведения об инциденте в 85 милях (136 километров) к юго-востоку от города Эш-Шихр в Йемене. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении на сайте управления.
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Другие подробности не сообщаются.
По информации агентства Рейтер, которое ссылается на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, был атакован сухогруз под флагом Маршалловых Островов.
На минувшей неделе США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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В миреЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеВеликобританияАнсар Алла
 
 
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