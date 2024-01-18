Рейтинг@Mail.ru
В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 18.01.2024 (обновлено: 01:55 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/sudno-1921966152.html
В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена
В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена - РИА Новости, 18.01.2024
В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена
Центральное командование вооруженных сил США в заявлении подтвердило в соцсети X обстрел у берегов Йемена американского торгового судна, которое получило... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:39
2024-01-18T01:55
в мире
йемен
сша
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754597385_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_d53f4a68c278873a142159c355d2a4e3.jpg
ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США в заявлении подтвердило в соцсети X обстрел у берегов Йемена американского торгового судна, которое получило "некоторые повреждения", но не имеет пострадавших среди экипажа.Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило об атаке на еще одно судно США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.Военные США уточнили, что сухогруз Genco Picardy, шедший под флагом Маршалловых островов, но принадлежащий компании из США, был атакован в Аденском заливе ударным беспилотником. "Пострадавших нет, но сообщается о некотором ущербе. Genco Picardy остается на плаву и продолжает следовать своим курсом", - говорится в заявлении.Военные добавили, что удар был нанесен с территории Йемена, которая подконтрольна хуситам.США накануне вернули движение в списки международных террористических организаций за участившиеся атаки на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921082337.html
йемен
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754597385_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea70d207dba12fa891a9a5554192688c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Военная операция США и Британии в Йемене
В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена

Военные США: американское судно получило повреждения у берегов Йемена

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Красное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США в заявлении подтвердило в соцсети X обстрел у берегов Йемена американского торгового судна, которое получило "некоторые повреждения", но не имеет пострадавших среди экипажа.
Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило об атаке на еще одно судно США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.
Военные США уточнили, что сухогруз Genco Picardy, шедший под флагом Маршалловых островов, но принадлежащий компании из США, был атакован в Аденском заливе ударным беспилотником. "Пострадавших нет, но сообщается о некотором ущербе. Genco Picardy остается на плаву и продолжает следовать своим курсом", - говорится в заявлении.
Военные добавили, что удар был нанесен с территории Йемена, которая подконтрольна хуситам.
США накануне вернули движение в списки международных террористических организаций за участившиеся атаки на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Небензя призвал мир осудить нападение западной коалиции на Йемен
13 января, 01:53
 
В миреЙеменСШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала