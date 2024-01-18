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В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена

В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена - РИА Новости, 18.01.2024

В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена

Центральное командование вооруженных сил США в заявлении подтвердило в соцсети X обстрел у берегов Йемена американского торгового судна, которое получило... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:39

2024-01-18T01:39

2024-01-18T01:55

в мире

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военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США в заявлении подтвердило в соцсети X обстрел у берегов Йемена американского торгового судна, которое получило "некоторые повреждения", но не имеет пострадавших среди экипажа.Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило об атаке на еще одно судно США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.Военные США уточнили, что сухогруз Genco Picardy, шедший под флагом Маршалловых островов, но принадлежащий компании из США, был атакован в Аденском заливе ударным беспилотником. "Пострадавших нет, но сообщается о некотором ущербе. Genco Picardy остается на плаву и продолжает следовать своим курсом", - говорится в заявлении.Военные добавили, что удар был нанесен с территории Йемена, которая подконтрольна хуситам.США накануне вернули движение в списки международных террористических организаций за участившиеся атаки на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921082337.html

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Максим Горбачев

в мире, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене