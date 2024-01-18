https://ria.ru/20240118/suda-1922067071.html

В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях

В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях - РИА Новости, 18.01.2024

В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях

Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:10

2024-01-18T13:10

2024-01-18T15:32

экономика

россия

василий осьмаков

виталий савельев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922069954_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_6088fe02408ba368ed48f5ab13619b89.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума "Россия". "Сейчас в постройке уже находится порядка 60 только речных судов", — сказал он. Всего в России до 2028 года планируется построить 260 гражданских судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из презентации Осьмакова. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что потребность в строительстве нового флота для внутренних водных путей до 2035 года оценивается более чем в 500 судов.

https://ria.ru/20220207/transport-1771402161.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, василий осьмаков, виталий савельев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)