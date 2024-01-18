https://ria.ru/20240118/suda-1922067071.html
В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях
В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях - РИА Новости, 18.01.2024
В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях
Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:10
2024-01-18T13:10
2024-01-18T15:32
экономика
россия
василий осьмаков
виталий савельев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума "Россия". "Сейчас в постройке уже находится порядка 60 только речных судов", — сказал он. Всего в России до 2028 года планируется построить 260 гражданских судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из презентации Осьмакова. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что потребность в строительстве нового флота для внутренних водных путей до 2035 года оценивается более чем в 500 судов.
https://ria.ru/20220207/transport-1771402161.html
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экономика, россия, василий осьмаков, виталий савельев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Василий Осьмаков, Виталий Савельев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях
Минпромторг: около 60 речных судов строится на российских верфях