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В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях - РИА Новости, 18.01.2024
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13:10 18.01.2024 (обновлено: 15:32 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/suda-1922067071.html
В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях
В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях - РИА Новости, 18.01.2024
В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях
Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:10
2024-01-18T15:32
экономика
россия
василий осьмаков
виталий савельев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума "Россия". "Сейчас в постройке уже находится порядка 60 только речных судов", — сказал он. Всего в России до 2028 года планируется построить 260 гражданских судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из презентации Осьмакова. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что потребность в строительстве нового флота для внутренних водных путей до 2035 года оценивается более чем в 500 судов.
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экономика, россия, василий осьмаков, виталий савельев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Василий Осьмаков, Виталий Савельев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге назвали число речных судов, строящихся на российских верфях

Минпромторг: около 60 речных судов строится на российских верфях

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на пленарной сессии "Промышленный суверенитет- основы экономики будущего"
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на пленарной сессии Промышленный суверенитет- основы экономики будущего - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на пленарной сессии "Промышленный суверенитет- основы экономики будущего"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские верфи в данный момент строят около 60 речных судов, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе международной выставки-форума "Россия".
«
"Сейчас в постройке уже находится порядка 60 только речных судов", — сказал он.
Всего в России до 2028 года планируется построить 260 гражданских судов с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из презентации Осьмакова.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что потребность в строительстве нового флота для внутренних водных путей до 2035 года оценивается более чем в 500 судов.
В Москве протестируют речные суда с электродвигателями - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
В Москве протестируют речные суда с электродвигателями, заявил Ликсутов
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ЭкономикаРоссияВасилий ОсьмаковВиталий СавельевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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