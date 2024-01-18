https://ria.ru/20240118/sud-1922067705.html

Суд в Москве приостановил работу чайханы из-за стафилококка

Суд в Москве приостановил работу чайханы из-за стафилококка - РИА Новости, 18.01.2024

Суд в Москве приостановил работу чайханы из-за стафилококка

Чертановский суд Москвы на три месяца закрыл "Чайхану Лаззат" в торговом комплексе "Армада" после отравления посетителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:11

2024-01-18T13:11

2024-01-18T13:36

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Чертановский суд Москвы на три месяца закрыл "Чайхану Лаззат" в торговом комплексе "Армада" после отравления посетителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Там отметили, что Роспотребнадзор узнал об обращении в больницу человека с отравлением после посещения ресторана. "В ходе эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей; согласно результатам исследования ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" в смывах с рук повара, стеллажа с чистой посудой, ножа для резки овощей был выделен золотистый стафилококк; в смывах с поверхностей посуды, а также одежды повара - обнаружена кишечная палочка", - сказали в суде. Суд признал владельцев чайханы виновными по статье 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и приостановил ее деятельность на 90 суток.

https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922014626.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)