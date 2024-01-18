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В Череповце правозащитнику назначили наказание за фейки о ВС России
В Череповце правозащитнику назначили наказание за фейки о ВС России - РИА Новости, 18.01.2024
В Череповце правозащитнику назначили наказание за фейки о ВС России
Суд приговорил правозащитника из Череповца Грегори Маркус Северин Винтер к 3 годам годам лишения свободы за распространение в интернете заведомо ложных сведений РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:56
2024-01-18T12:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Суд приговорил правозащитника из Череповца Грегори Маркус Северин Винтер к 3 годам годам лишения свободы за распространение в интернете заведомо ложных сведений о ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. "Череповецким городским судом Винтер Г.М.С. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года. Винтер обвиняется в том, что весной 2022 года в своей квартиры в Череповце, а также в служебном кабинете на работе размещал в социальной сети "ВКонтакте" комментарии и записи текстов, подрывающих авторитет действующей государственной власти. Ранее Грегори Винтер уже был судим по ст. 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и приговорен к наказанию в виде исправительных работ.
https://ria.ru/20240115/feyki-1921361645.html
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Специальная военная операция на Украине, Череповец, Россия, Череповецкий городской суд
В Череповце правозащитнику назначили наказание за фейки о ВС России
Суд приговорил правозащитника из Череповца к 3 годам колонии за фейки о ВС РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Суд приговорил правозащитника из Череповца Грегори Маркус Северин Винтер к 3 годам годам лишения свободы за распространение в интернете заведомо ложных сведений о ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
"Череповецким городским судом
Винтер Г.М.С. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.
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Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года.
Винтер обвиняется в том, что весной 2022 года в своей квартиры в Череповце, а также в служебном кабинете на работе размещал в социальной сети "ВКонтакте" комментарии и записи текстов, подрывающих авторитет действующей государственной власти.
Ранее Грегори Винтер уже был судим по ст. 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и приговорен к наказанию в виде исправительных работ.
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