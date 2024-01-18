https://ria.ru/20240118/sud-1922061362.html

В Череповце правозащитнику назначили наказание за фейки о ВС России

В Череповце правозащитнику назначили наказание за фейки о ВС России - РИА Новости, 18.01.2024

В Череповце правозащитнику назначили наказание за фейки о ВС России

Суд приговорил правозащитника из Череповца Грегори Маркус Северин Винтер к 3 годам годам лишения свободы за распространение в интернете заведомо ложных сведений РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:56

2024-01-18T12:56

2024-01-18T12:59

специальная военная операция на украине

череповец

россия

череповецкий городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Суд приговорил правозащитника из Череповца Грегори Маркус Северин Винтер к 3 годам годам лишения свободы за распространение в интернете заведомо ложных сведений о ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. "Череповецким городским судом Винтер Г.М.С. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года. Винтер обвиняется в том, что весной 2022 года в своей квартиры в Череповце, а также в служебном кабинете на работе размещал в социальной сети "ВКонтакте" комментарии и записи текстов, подрывающих авторитет действующей государственной власти. Ранее Грегори Винтер уже был судим по ст. 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и приговорен к наказанию в виде исправительных работ.

https://ria.ru/20240115/feyki-1921361645.html

https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html

череповец

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

череповец, россия, череповецкий городской суд