https://ria.ru/20240118/strelkov-1922131582.html

Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии

Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии - РИА Новости, 18.01.2024

Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии

Прокурор попросил приговорить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова почти к пяти годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:29

2024-01-18T15:29

2024-01-18T19:24

игорь стрелков

происшествия

московский городской суд

москва

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Прокурор попросил приговорить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова почти к пяти годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. "Прокурор в прениях попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе Мосгорсуда добавили, что обвинение также просит лишить Стрелкова права заниматься администрированием сайтов на три года.Слушания проходят в закрытом режиме.Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за двух постов в Telegram. Сам он вину не признает.

https://ria.ru/20231228/stikhotvoreniya-1918750274.html

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Кирилл Волков

игорь стрелков, происшествия, московский городской суд, москва, донецкая народная республика