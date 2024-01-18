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Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии - РИА Новости, 18.01.2024
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15:29 18.01.2024 (обновлено: 19:24 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/strelkov-1922131582.html
Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии
Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии - РИА Новости, 18.01.2024
Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии
Прокурор попросил приговорить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова почти к пяти годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:29
2024-01-18T19:24
игорь стрелков
происшествия
московский городской суд
москва
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Прокурор попросил приговорить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова почти к пяти годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов. "Прокурор в прениях попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе Мосгорсуда добавили, что обвинение также просит лишить Стрелкова права заниматься администрированием сайтов на три года.Слушания проходят в закрытом режиме.Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за двух постов в Telegram. Сам он вину не признает.
https://ria.ru/20231228/stikhotvoreniya-1918750274.html
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игорь стрелков, происшествия, московский городской суд, москва, донецкая народная республика
Игорь Стрелков, Происшествия, Московский городской суд, Москва, Донецкая Народная Республика
Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии

Прокурор попросил приговорить Игоря Стрелкова к 4 годам 11 месяцам колонии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин)
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин). Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Прокурор попросил приговорить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова почти к пяти годам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов.
"Прокурор в прениях попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время был известен как блогер и публицист.

В пресс-службе Мосгорсуда добавили, что обвинение также просит лишить Стрелкова права заниматься администрированием сайтов на три года.
Слушания проходят в закрытом режиме.
Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности из-за двух постов в Telegram. Сам он вину не признает.
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