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В США заявили, что СВО не мешает диалогу с Россией по стратстабильности - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/stratstabilnost-1922211562.html
В США заявили, что СВО не мешает диалогу с Россией по стратстабильности
В США заявили, что СВО не мешает диалогу с Россией по стратстабильности - РИА Новости, 18.01.2024
В США заявили, что СВО не мешает диалогу с Россией по стратстабильности
США не считают продолжающийся конфликт на Украине преградой для взаимодействия с Россией по стратегической стабильности, заявил специальный помощник... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:36
2024-01-18T20:36
специальная военная операция на украине
россия
сша
сергей лавров
вашингтон (штат)
центр стратегических и международных исследований
нато
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не считают продолжающийся конфликт на Украине преградой для взаимодействия с Россией по стратегической стабильности, заявил специальный помощник американского президента и старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в совете по нацбезопасности Пранай Вадди. "Наличие взаимодействия между Соединенными Штатами и Россией по ядерному риску и ядерному контролю является ценным", - ответил он в четверг на вопрос о перспективах диалога между США и РФ по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в период СВО. Выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Вадди также указал на наличие ряда союзников США, которые придерживаются альтернативной точки зрения. "Но дело в том, что мы с Россией ни о чем не договаривались и не договариваемся", - добавил он. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток". Ранее Лавров отметил, Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.
https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html
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россия, сша, сергей лавров, вашингтон (штат), центр стратегических и международных исследований , нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), Центр стратегических и международных исследований , НАТО, В мире
В США заявили, что СВО не мешает диалогу с Россией по стратстабильности

Вадди: СВО не мешает США вести диалог с Россией по стратстабильности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне
Сотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не считают продолжающийся конфликт на Украине преградой для взаимодействия с Россией по стратегической стабильности, заявил специальный помощник американского президента и старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в совете по нацбезопасности Пранай Вадди.
"Наличие взаимодействия между Соединенными Штатами и Россией по ядерному риску и ядерному контролю является ценным", - ответил он в четверг на вопрос о перспективах диалога между США и РФ по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в период СВО.
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Выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Вадди также указал на наличие ряда союзников США, которые придерживаются альтернативной точки зрения.
"Но дело в том, что мы с Россией ни о чем не договаривались и не договариваемся", - добавил он.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны.
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Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток".
Ранее Лавров отметил, Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСергей ЛавровВашингтон (штат)Центр стратегических и международных исследованийНАТОВ мире
 
 
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