В США заявили, что СВО не мешает диалогу с Россией по стратстабильности
Вадди: СВО не мешает США вести диалог с Россией по стратстабильности
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне
Сотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не считают продолжающийся конфликт на Украине преградой для взаимодействия с Россией по стратегической стабильности, заявил специальный помощник американского президента и старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в совете по нацбезопасности Пранай Вадди.
"Наличие взаимодействия между Соединенными Штатами и Россией по ядерному риску и ядерному контролю является ценным", - ответил он в четверг на вопрос о перспективах диалога между США и РФ по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в период СВО.
Выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Вадди также указал на наличие ряда союзников США, которые придерживаются альтернативной точки зрения.
"Но дело в том, что мы с Россией ни о чем не договаривались и не договариваемся", - добавил он.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны.
Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток".
Ранее Лавров отметил, Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.