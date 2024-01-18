https://ria.ru/20240118/stratstabilnost-1922211562.html

В США заявили, что СВО не мешает диалогу с Россией по стратстабильности

В США заявили, что СВО не мешает диалогу с Россией по стратстабильности - РИА Новости, 18.01.2024

В США заявили, что СВО не мешает диалогу с Россией по стратстабильности

США не считают продолжающийся конфликт на Украине преградой для взаимодействия с Россией по стратегической стабильности, заявил специальный помощник... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:36

2024-01-18T20:36

2024-01-18T20:36

специальная военная операция на украине

россия

сша

сергей лавров

вашингтон (штат)

центр стратегических и международных исследований

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319164_0:260:3180:2048_1920x0_80_0_0_3e1654f867e2ac2b958a0ce20f1ca9c2.jpg

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не считают продолжающийся конфликт на Украине преградой для взаимодействия с Россией по стратегической стабильности, заявил специальный помощник американского президента и старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в совете по нацбезопасности Пранай Вадди. "Наличие взаимодействия между Соединенными Штатами и Россией по ядерному риску и ядерному контролю является ценным", - ответил он в четверг на вопрос о перспективах диалога между США и РФ по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в период СВО. Выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Вадди также указал на наличие ряда союзников США, которые придерживаются альтернативной точки зрения. "Но дело в том, что мы с Россией ни о чем не договаривались и не договариваемся", - добавил он. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток". Ранее Лавров отметил, Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, сергей лавров, вашингтон (штат), центр стратегических и международных исследований , нато, в мире