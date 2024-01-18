https://ria.ru/20240118/stabilnost-1922049022.html

Лавров: Россия передала США свои оценки предложений по стратстабильности

Лавров: Россия передала США свои оценки предложений по стратстабильности - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров: Россия передала США свои оценки предложений по стратстабильности

Россия в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны, заявил глава... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:26

2024-01-18T12:26

2024-01-18T13:29

россия

сша

сергей лавров

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы в декабре 2023 года года передали те мысли... Мы изложили их на бумаге, как те письменные предложения, которые нам американцы передали. Мы предупредили об этом Вашингтон, эти оценки для нас безальтернативны, мы исходим из того, что в этом вопросе не осталось никакой недосказанности", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции.Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток".Кроме того, министр напомнил, что в декабре 2021 года Россия выдвинула конкретные предложения, которые могли бы "предотвратить нынешний конфликт, тем самым спасти экономику Европы, которую американцы сейчас топят активно".Ранее Лавров отметил, Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.

https://ria.ru/20240118/dialog-1922041511.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, сергей лавров, безопасность