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Белый дом заявил, что хочет диалога с Россией по контролю над вооружениями - РИА Новости, 18.01.2024
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18:38 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ssha-1922193021.html
Белый дом заявил, что хочет диалога с Россией по контролю над вооружениями
Белый дом заявил, что хочет диалога с Россией по контролю над вооружениями - РИА Новости, 18.01.2024
Белый дом заявил, что хочет диалога с Россией по контролю над вооружениями
У США есть возможности взаимодействия с России в сфере контроля над вооружениями и Вашингтон надеется на диалог с Москвой в рамках них, заявил специальный... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:38
2024-01-18T18:38
россия
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в мире
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. У США есть возможности взаимодействия с России в сфере контроля над вооружениями и Вашингтон надеется на диалог с Москвой в рамках них, заявил специальный помощник американского президента и старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в совете по нацбезопасности Пранай Вадди. "Мы держим открытыми дверь для работы по контролю над вооружениями и продолжаем предлагать двустороннее взаимодействие по контролю над ядерными вооружениями и управлению стратегическими рисками... Существуют другие пути взаимодействия с Россией на многосторонних площадках... мы надеемся на желании России участвовать в них", - сообщил он в четверг во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. При этом представитель Белого дома отметил, что по оценкам американской стороны "Россия не желает взаимодействовать" с США. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Министр добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток". Ранее Лавров отметил, Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
Белый дом заявил, что хочет диалога с Россией по контролю над вооружениями

Белый дом: США могут взаимодействовать с Россией в контроле над вооружениями

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. У США есть возможности взаимодействия с России в сфере контроля над вооружениями и Вашингтон надеется на диалог с Москвой в рамках них, заявил специальный помощник американского президента и старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в совете по нацбезопасности Пранай Вадди.
"Мы держим открытыми дверь для работы по контролю над вооружениями и продолжаем предлагать двустороннее взаимодействие по контролю над ядерными вооружениями и управлению стратегическими рисками... Существуют другие пути взаимодействия с Россией на многосторонних площадках... мы надеемся на желании России участвовать в них", - сообщил он в четверг во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. При этом представитель Белого дома отметил, что по оценкам американской стороны "Россия не желает взаимодействовать" с США.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Министр добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток".
Ранее Лавров отметил, Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.
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