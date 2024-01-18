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Белый дом заявил, что хочет диалога с Россией по контролю над вооружениями

Белый дом заявил, что хочет диалога с Россией по контролю над вооружениями - РИА Новости, 18.01.2024

Белый дом заявил, что хочет диалога с Россией по контролю над вооружениями

У США есть возможности взаимодействия с России в сфере контроля над вооружениями и Вашингтон надеется на диалог с Москвой в рамках них, заявил специальный... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:38

2024-01-18T18:38

2024-01-18T18:38

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сша

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. У США есть возможности взаимодействия с России в сфере контроля над вооружениями и Вашингтон надеется на диалог с Москвой в рамках них, заявил специальный помощник американского президента и старший директор по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в совете по нацбезопасности Пранай Вадди. "Мы держим открытыми дверь для работы по контролю над вооружениями и продолжаем предлагать двустороннее взаимодействие по контролю над ядерными вооружениями и управлению стратегическими рисками... Существуют другие пути взаимодействия с Россией на многосторонних площадках... мы надеемся на желании России участвовать в них", - сообщил он в четверг во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. При этом представитель Белого дома отметил, что по оценкам американской стороны "Россия не желает взаимодействовать" с США. В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Министр добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток". Ранее Лавров отметил, Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире