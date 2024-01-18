https://ria.ru/20240118/srok-1922178206.html
В Бурятии назначили реальный срок взамен условного за гибель пяти рабочих
В Бурятии назначили реальный срок взамен условного за гибель пяти рабочих - РИА Новости, 18.01.2024
В Бурятии назначили реальный срок взамен условного за гибель пяти рабочих
Верховный суд Бурятии изменил условный срок на реальный осужденным по уголовному делу о гибели пятерых работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:47
2024-01-18T17:47
2024-01-18T17:47
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
УЛАН-УДЭ, 18 янв – РИА Новости. Верховный суд Бурятии изменил условный срок на реальный осужденным по уголовному делу о гибели пятерых работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК), сообщается на сайте суда. В 2022 году на комбинате в одном из очистных резервуаров с производственными стоками скопился сероводород, которым насмерть отравились пять работников. Еще одна женщина смогла самостоятельно выбраться из опасной зоны, жизнь ей спасли врачи. В сентябре 2023 года четверо представителей руководства Селенгинского ЦКК были признаны виновными в нарушении норм об охране труда и правил выброса загрязняющих веществ. Суд назначил им наказание от двух до трех лет лишения свободы условно с лишением права работать на постах, связанных с контролем безопасных условий труда. Прокуратура сочла наказание излишне мягким и подала апелляцию: гособвинитель потребовал отменить условные сроки и отправить виновных в исправительную колонию. "Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Бурятия от 18 января 2024 года приговор изменен, исключено назначение осужденным наказания с применением условного осуждения, назначено отбывать наказание реально - в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Осужденной с маленькими детьми наказание отсрочили до момента, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.
https://ria.ru/20231213/rabochiy-1915540623.html
https://ria.ru/20231230/magadan-1919086579.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия
В Бурятии назначили реальный срок взамен условного за гибель пяти рабочих
Суд Бурятии назначил реальный срок взамен условного за гибель пяти рабочих
УЛАН-УДЭ, 18 янв – РИА Новости.
Верховный суд Бурятии изменил условный срок на реальный осужденным по уголовному делу о гибели пятерых работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК), сообщается на сайте
суда.
В 2022 году на комбинате в одном из очистных резервуаров с производственными стоками скопился сероводород, которым насмерть отравились пять работников. Еще одна женщина смогла самостоятельно выбраться из опасной зоны, жизнь ей спасли врачи.
На Алтае рабочего птицефабрики насмерть засыпало зерном
В сентябре 2023 года четверо представителей руководства Селенгинского ЦКК были признаны виновными в нарушении норм об охране труда и правил выброса загрязняющих веществ.
Суд назначил им наказание от двух до трех лет лишения свободы условно с лишением права работать на постах, связанных с контролем безопасных условий труда. Прокуратура сочла наказание излишне мягким и подала апелляцию: гособвинитель потребовал отменить условные сроки и отправить виновных в исправительную колонию.
"Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Бурятия
от 18 января 2024 года приговор изменен, исключено назначение осужденным наказания с применением условного осуждения, назначено отбывать наказание реально - в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Осужденной с маленькими детьми наказание отсрочили до момента, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.
СК в Магаданской области проверит действия медиков после смерти пациентки