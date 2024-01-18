https://ria.ru/20240118/srok-1922178206.html

В Бурятии назначили реальный срок взамен условного за гибель пяти рабочих

В Бурятии назначили реальный срок взамен условного за гибель пяти рабочих - РИА Новости, 18.01.2024

В Бурятии назначили реальный срок взамен условного за гибель пяти рабочих

Верховный суд Бурятии изменил условный срок на реальный осужденным по уголовному делу о гибели пятерых работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:47

2024-01-18T17:47

2024-01-18T17:47

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 18 янв – РИА Новости. Верховный суд Бурятии изменил условный срок на реальный осужденным по уголовному делу о гибели пятерых работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК), сообщается на сайте суда. В 2022 году на комбинате в одном из очистных резервуаров с производственными стоками скопился сероводород, которым насмерть отравились пять работников. Еще одна женщина смогла самостоятельно выбраться из опасной зоны, жизнь ей спасли врачи. В сентябре 2023 года четверо представителей руководства Селенгинского ЦКК были признаны виновными в нарушении норм об охране труда и правил выброса загрязняющих веществ. Суд назначил им наказание от двух до трех лет лишения свободы условно с лишением права работать на постах, связанных с контролем безопасных условий труда. Прокуратура сочла наказание излишне мягким и подала апелляцию: гособвинитель потребовал отменить условные сроки и отправить виновных в исправительную колонию. "Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Бурятия от 18 января 2024 года приговор изменен, исключено назначение осужденным наказания с применением условного осуждения, назначено отбывать наказание реально - в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Осужденной с маленькими детьми наказание отсрочили до момента, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

https://ria.ru/20231213/rabochiy-1915540623.html

https://ria.ru/20231230/magadan-1919086579.html

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республика бурятия