https://ria.ru/20240118/spisok-1922158792.html
Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"
Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 18.01.2024
Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:45
2024-01-18T16:45
2024-01-18T17:20
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922169831_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88821d9f5b96a72f39fa810223102fb5.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut. "НАПК внесло Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Швейцарская компания Barry Callebaut продолжает финансировать войну РФ против Украины, платя налоги... и удерживая в России три свои фабрики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. Как ранее заявляли в агентстве, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922169831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71158e595243f0503f01cde776fdd17b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"
Украина внесла производителя шоколада Barry Callebaut в список "спонсоров войны"