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Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 18.01.2024
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16:45 18.01.2024 (обновлено: 17:20 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/spisok-1922158792.html
Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"
Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 18.01.2024
Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:45
2024-01-18T17:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut. "НАПК внесло Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Швейцарская компания Barry Callebaut продолжает финансировать войну РФ против Украины, платя налоги... и удерживая в России три свои фабрики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. Как ранее заявляли в агентстве, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"

Украина внесла производителя шоколада Barry Callebaut в список "спонсоров войны"

© AFP 2024 / FABRICE COFFRINIЛоготип швейцарской компании-производителя шоколада Barry Callebaut
Логотип швейцарской компании-производителя шоколада Barry Callebaut - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AFP 2024 / FABRICE COFFRINI
Логотип швейцарской компании-производителя шоколада Barry Callebaut. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut.
"НАПК внесло Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Швейцарская компания Barry Callebaut продолжает финансировать войну РФ против Украины, платя налоги... и удерживая в России три свои фабрики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.
Как ранее заявляли в агентстве, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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