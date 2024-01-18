https://ria.ru/20240118/spisok-1922158792.html

Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"

Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 18.01.2024

Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:45

2024-01-18T16:45

2024-01-18T17:20

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut. "НАПК внесло Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Швейцарская компания Barry Callebaut продолжает финансировать войну РФ против Украины, платя налоги... и удерживая в России три свои фабрики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. Как ранее заявляли в агентстве, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

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