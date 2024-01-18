https://ria.ru/20240118/spetsoperatsiya-1922222976.html

Французская журналистка рассказала об оставшихся в ВСУ соотечественниках

Французская журналистка рассказала об оставшихся в ВСУ соотечественниках - РИА Новости, 18.01.2024

Французская журналистка рассказала об оставшихся в ВСУ соотечественниках

В ВСУ остались только французы, приехавшие воевать "как на сафари", большинство из них придерживаются неонацистских взглядов и воюют в "Азове"* и других... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T22:04

2024-01-18T22:04

2024-01-18T22:04

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ДОНЕЦК, 18 янв – РИА Новости. В ВСУ остались только французы, приехавшие воевать "как на сафари", большинство из них придерживаются неонацистских взглядов и воюют в "Азове"* и других подразделениях созданных на основе "Правого Сектора"*, рассказала РИА Новости главред сайта Donbass Insider, французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан. "Французские наемники воюют на Украине не с 2022 года, а с 2014. Когда началась война в Донбассе, сразу были французские наемники со стороны Украины. Большинство из них были неонацисты, которые воевали таком батальоне как "Азов"* (признана террористической организацией, запрещена в РФ), а также в подразделениях от "Правого сектора"* (запрещенная в России террористическая организация)", - заявила она. По ее словам, в 2022 году после начала СВО на Украину начали ехать "поверившие пропаганде НАТО" французы, которые не считали себя неонацистами и не входили в подобные организации. Однако после удара по Яворовскому полигону во Львовской области, на котором тренировались иностранные наемники, Кристель уверена, что те из них, "кто не знали, что такое война", уехали обратно во Францию. "Эти люди никогда не воевали, не знали, что такое война, они еще в 2022 году убежали с Украины, особенно когда был сильный удар по полигону во Львовской области. Остались только те, кто сюда приехал на сафари. Русофобские люди, неонацисты, люди, которые сильно поддерживают НАТО и очень против России", - говорит журналист. На Украине, скорее всего, осталось всего несколько десятков французских наемников, уверен эксперт, хотя об их численности сложно судить, поскольку власти Украины "много врут о цифрах наемников", чтобы демонстрировать уровень поддержки на Западе, которого у него нет в реальности. Об этом говорит сам факт публикаций западных СМИ сообщений Минобороны РФ о уничтожении французских наемников в Харьковской области, хотя о таких фактах "раньше молчали". "Французские СМИ начали говорить о таких случаях, хотя раньше молчали. Это странно, но похоже они уже начинают менять свой взгляд. Все больше статей, о том, что Украина не может победить. Может быть это (публикации о французских наемниках) часть этих изменений во всех западных СМИ, не только в французских", - полагает эксперт.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

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украина, россия, донбасс, правый сектор, нато, вооруженные силы украины, в мире