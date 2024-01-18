https://ria.ru/20240118/spetsialisty-1922206422.html

Путин поручил обеспечить подготовку специалистов в области ИИ

Путин поручил обеспечить подготовку специалистов в области ИИ - РИА Новости, 18.01.2024

Путин поручил обеспечить подготовку специалистов в области ИИ

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку в России ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта, следует из... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:52

2024-01-18T19:52

2024-01-18T19:52

россия

владимир путин

российская академия наук

технологии

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку в России ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта, следует из опубликованных на сайте Кремля перечня поручений. "Минобрнауки России совместно с Минцифры России, образовательными организациями высшего образования, занявшими в 2023 году лидирующие позиции в рейтинге таких организаций по параметру качества подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, и автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" реализовать комплекс мер, направленных на подготовку ученых-разработчиков мирового уровня в этой области. Доклад – до 1 сентября 2024 г", - говорится в документе. Правительству РФ совместно с образовательными организациями высшего образования, занявшими в 2023 году лидирующие позиции по параметру качества подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, и автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" поручено до 1 сентября обеспечить увеличение контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных средств по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой технологий искусственного интеллекта. Президент также поручил кабмину совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" обеспечить разработку и утверждение дополнительной профессиональной программы в области искусственного интеллекта для руководителей крупнейших организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. Правительству РФ совместно с РАН и ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" поручено до 1 марта разработать механизм, обеспечивающий льготный доступ российских исследователей, учащихся, студентов и аспирантов к вычислительной инфраструктуре суперкомпьютеров для выполнения задач в области разработки технологий искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20240117/putin-1921801140.html

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россия, владимир путин, российская академия наук, технологии