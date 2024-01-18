Путин поручил обеспечить подготовку специалистов в области ИИ
Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области ИИ
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Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку в России ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта, следует из опубликованных на сайте Кремля перечня поручений.
"Минобрнауки России совместно с Минцифры России, образовательными организациями высшего образования, занявшими в 2023 году лидирующие позиции в рейтинге таких организаций по параметру качества подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, и автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" реализовать комплекс мер, направленных на подготовку ученых-разработчиков мирового уровня в этой области. Доклад – до 1 сентября 2024 г", - говорится в документе.
Правительству РФ совместно с образовательными организациями высшего образования, занявшими в 2023 году лидирующие позиции по параметру качества подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, и автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" поручено до 1 сентября обеспечить увеличение контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных средств по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой технологий искусственного интеллекта.
Президент также поручил кабмину совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" обеспечить разработку и утверждение дополнительной профессиональной программы в области искусственного интеллекта для руководителей крупнейших организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ.
Правительству РФ совместно с РАН и ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" поручено до 1 марта разработать механизм, обеспечивающий льготный доступ российских исследователей, учащихся, студентов и аспирантов к вычислительной инфраструктуре суперкомпьютеров для выполнения задач в области разработки технологий искусственного интеллекта.