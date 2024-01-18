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Эксперт рассказал о союзе, который могут создать Словакия и Венгрия
Эксперт рассказал о союзе, который могут создать Словакия и Венгрия - РИА Новости, 18.01.2024
Эксперт рассказал о союзе, который могут создать Словакия и Венгрия
Словакия может заключить с Венгрией "союз обороны и наступления", как ранее Польша, которая при новом правительстве переориентируется, скорее, на сотрудничество РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:36
2024-01-18T08:36
2024-01-18T08:36
в мире
словакия
польша
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роберт фицо
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нато
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Словакия может заключить с Венгрией "союз обороны и наступления", как ранее Польша, которая при новом правительстве переориентируется, скорее, на сотрудничество с Германией и Францией, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Будапешт заявил, что для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех стран-членов, а нынешнее правительство Словакии никогда на это не согласится. "Заявления Роберта Фицо позволяют сделать вывод, что правительство Словакии, которому грозит процедура "верховенства закона" из-за его мер, вызвавших все большую критику в связи с перестройкой словацкой системы правосудия, заключило бы союз обороны и наступления с венгерским правительством, как ранее польское правительство при PiS ("Право и справедливость" - ред.)", - сказал Киселли. По его словам, новое правительство Польши, пришедшее к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2023 года, более ориентировано на то, чтобы в рамках "политики федерализации", которую проводят Брюссель и Берлин, стать наряду с Францией и Германией одной из определяющих стран в ЕС, поэтому для Варшавы место "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия - V4) может занять "Веймарский треугольник" (Германия, Франция, Польша). "(Премьер-министр Польши - ред.) Дональд Туск строит новый региональный альянс со странами Балтии и Скандинавии, в котором Польша может стать ведущей политической и военной силой. Этот формирующийся альянс будет, скорее, поддерживать Украину и усиливать координацию политики стран на восточном фланге НАТО", - отметил собеседник агентства.Правительство Словакии, как и Венгрии, "скептически относится к федерализационным представлениям немецких и глобалистских элит, которые предпочитают транснациональные компании и инвестиционные фонды, а не более мелкие страны-члены ЕС", подчеркнул Киселли. "При нынешних правительствах в Праге и Варшаве не может продолжаться политика V4 последних десяти лет, которая сделала бы этот регион центром роста ЕС и по показателю ВВП со временем приблизилась бы к Германии, которая слабеет из-за своей ошибочной энергетической и экономической политики", - сказал эксперт. По его словам, глобалистские правительства Чехии и Польши уже не заинтересованы в этом, поэтому будет строиться меньше транспортных коридоров север-юг, и будет меньше регионального сотрудничества, такого как обмен автозаправками между венгерской нефтегазовой компанией MOL и польской ORLEN или осуществление польской авиакомпанией LOT дальних рейсов из Будапешта. При этом эксперт добавил, что "хоронить сотрудничество V4 рано", поскольку интересы четырех стран меняются с каждым новым электоральным циклом и в будущем возможны совместные политические шаги четырех центральноевропейских государств.
https://ria.ru/20240111/rossiya-1920716203.html
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в мире, словакия, польша, венгрия, роберт фицо, евросоюз, дональд туск, нато
В мире, Словакия, Польша, Венгрия, Роберт Фицо, Евросоюз, Дональд Туск, НАТО
Эксперт рассказал о союзе, который могут создать Словакия и Венгрия
Аналитик Киселли: Словакия может создать с Венгрией союз обороны и наступления
БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Словакия может заключить с Венгрией "союз обороны и наступления", как ранее Польша, которая при новом правительстве переориентируется, скорее, на сотрудничество с Германией и Францией, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо
в ходе визита в Будапешт
заявил, что для лишения Венгрии права голоса в ЕС
необходимо согласие всех стран-членов, а нынешнее правительство Словакии никогда на это не согласится.
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"Заявления Роберта Фицо позволяют сделать вывод, что правительство Словакии, которому грозит процедура "верховенства закона" из-за его мер, вызвавших все большую критику в связи с перестройкой словацкой системы правосудия, заключило бы союз обороны и наступления с венгерским правительством, как ранее польское правительство при PiS ("Право и справедливость" - ред.)", - сказал Киселли.
По его словам, новое правительство Польши, пришедшее к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2023 года, более ориентировано на то, чтобы в рамках "политики федерализации", которую проводят Брюссель
и Берлин
, стать наряду с Францией и Германией одной из определяющих стран в ЕС, поэтому для Варшавы
место "Вышеградской четверки" (Чехия
, Польша, Словакия и Венгрия - V4) может занять "Веймарский треугольник" (Германия, Франция, Польша).
"(Премьер-министр Польши - ред.) Дональд Туск
строит новый региональный альянс со странами Балтии
и Скандинавии, в котором Польша может стать ведущей политической и военной силой. Этот формирующийся альянс будет, скорее, поддерживать Украину
и усиливать координацию политики стран на восточном фланге НАТО
", - отметил собеседник агентства.
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Правительство Словакии, как и Венгрии, "скептически относится к федерализационным представлениям немецких и глобалистских элит, которые предпочитают транснациональные компании и инвестиционные фонды, а не более мелкие страны-члены ЕС", подчеркнул Киселли.
«
"При нынешних правительствах в Праге и Варшаве не может продолжаться политика V4 последних десяти лет, которая сделала бы этот регион центром роста ЕС и по показателю ВВП со временем приблизилась бы к Германии, которая слабеет из-за своей ошибочной энергетической и экономической политики", - сказал эксперт.
По его словам, глобалистские правительства Чехии и Польши уже не заинтересованы в этом, поэтому будет строиться меньше транспортных коридоров север-юг, и будет меньше регионального сотрудничества, такого как обмен автозаправками между венгерской нефтегазовой компанией MOL и польской ORLEN или осуществление польской авиакомпанией LOT дальних рейсов из Будапешта.
При этом эксперт добавил, что "хоронить сотрудничество V4 рано", поскольку интересы четырех стран меняются с каждым новым электоральным циклом и в будущем возможны совместные политические шаги четырех центральноевропейских государств.
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