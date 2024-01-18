Рейтинг@Mail.ru
Собчак раскритиковала Дудя* за выбор гостей для интервью - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:10 18.01.2024 (обновлено: 16:06 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/sobchak-1922041359.html
Собчак раскритиковала Дудя* за выбор гостей для интервью
Собчак раскритиковала Дудя* за выбор гостей для интервью - РИА Новости, 18.01.2024
Собчак раскритиковала Дудя* за выбор гостей для интервью
Телеведущая и блогер Ксения Собчак в интервью YouTube-каналу "Холод"* осудила своего коллегу журналиста Юрия Дудя** за выбор гостей для интервью. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:10
2024-01-18T16:06
шоубиз
ксения собчак
юрий дудь
захар прилепин
знаменитости
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827107146_0:120:3148:1891_1920x0_80_0_0_a3f7aa79d5d0e696a37555ef48173c20.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеведущая и блогер Ксения Собчак в интервью YouTube-каналу "Холод"* осудила своего коллегу журналиста Юрия Дудя** за выбор гостей для интервью.&quot;Я очень уважаю Юру Дудя**, считаю, что он выдающийся журналист, очень люблю его выпуски, абсолютно без какой-либо критики говорю,— призналась Собчак. — Но мне странно и я бы очень хотела задать ему вопрос, почему он берет интервью у людей […] недалеких, смешных, не умеющих отстоять свою позицию&quot;.Собчак рассказала о своей беседе с писателем и политиком Захаром Прилепиным, с которым у нее диаметрально противоположные взгляды и ценности. &quot;Человек, который прошел покушение, которого пытались убить, […] не то же самое, что Вика Цыганова, которая верит в рептилоидов, понимаете? — задалась вопросом Собчак. — Почему свободный Юрий Дудь** не ведет с такими людьми разговоры, хотя я специально спросила у Прилепина: &quot;А ты бы пошел?&quot; Он ответил: &quot;Да, но меня не звали&quot;. И таких людей много&quot;.Ксения Собчак известна своими неоднозначными интервью. Она беседовала со "скопинским маньяком" Виктором Моховым, а также с обвиняемым в публичном оправдании терроризма актером Алексеем Паниным**.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230802/sobchak-1887815481.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827107146_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_899e6f3147d8b63dc99c979cfa678aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ксения собчак, юрий дудь, захар прилепин, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Ксения Собчак, Юрий Дудь, Захар Прилепин, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала Дудя* за выбор гостей для интервью

Собчак сказала, что Дудь* выбирает недалеких гостей для своих интервью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ксения Собчак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеведущая и блогер Ксения Собчак в интервью YouTube-каналу "Холод"* осудила своего коллегу журналиста Юрия Дудя** за выбор гостей для интервью.
«

"Я очень уважаю Юру Дудя**, считаю, что он выдающийся журналист, очень люблю его выпуски, абсолютно без какой-либо критики говорю,— призналась Собчак. — Но мне странно и я бы очень хотела задать ему вопрос, почему он берет интервью у людей […] недалеких, смешных, не умеющих отстоять свою позицию".

Собчак рассказала о своей беседе с писателем и политиком Захаром Прилепиным, с которым у нее диаметрально противоположные взгляды и ценности.
«

"Человек, который прошел покушение, которого пытались убить, […] не то же самое, что Вика Цыганова, которая верит в рептилоидов, понимаете? — задалась вопросом Собчак. — Почему свободный Юрий Дудь** не ведет с такими людьми разговоры, хотя я специально спросила у Прилепина: "А ты бы пошел?" Он ответил: "Да, но меня не звали". И таких людей много".

Ксения Собчак известна своими неоднозначными интервью. Она беседовала со "скопинским маньяком" Виктором Моховым, а также с обвиняемым в публичном оправдании терроризма актером Алексеем Паниным**.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным*
2 августа 2023, 16:23
 
ШоубизКсения СобчакЮрий ДудьЗахар ПрилепинЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала