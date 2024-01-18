https://ria.ru/20240118/sobchak-1922041359.html
Собчак раскритиковала Дудя* за выбор гостей для интервью
Собчак раскритиковала Дудя* за выбор гостей для интервью - РИА Новости, 18.01.2024
Собчак раскритиковала Дудя* за выбор гостей для интервью
Телеведущая и блогер Ксения Собчак в интервью YouTube-каналу "Холод"* осудила своего коллегу журналиста Юрия Дудя** за выбор гостей для интервью. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:10
2024-01-18T12:10
2024-01-18T16:06
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеведущая и блогер Ксения Собчак в интервью YouTube-каналу "Холод"* осудила своего коллегу журналиста Юрия Дудя** за выбор гостей для интервью."Я очень уважаю Юру Дудя**, считаю, что он выдающийся журналист, очень люблю его выпуски, абсолютно без какой-либо критики говорю,— призналась Собчак. — Но мне странно и я бы очень хотела задать ему вопрос, почему он берет интервью у людей […] недалеких, смешных, не умеющих отстоять свою позицию".Собчак рассказала о своей беседе с писателем и политиком Захаром Прилепиным, с которым у нее диаметрально противоположные взгляды и ценности. "Человек, который прошел покушение, которого пытались убить, […] не то же самое, что Вика Цыганова, которая верит в рептилоидов, понимаете? — задалась вопросом Собчак. — Почему свободный Юрий Дудь** не ведет с такими людьми разговоры, хотя я специально спросила у Прилепина: "А ты бы пошел?" Он ответил: "Да, но меня не звали". И таких людей много".Ксения Собчак известна своими неоднозначными интервью. Она беседовала со "скопинским маньяком" Виктором Моховым, а также с обвиняемым в публичном оправдании терроризма актером Алексеем Паниным**.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230802/sobchak-1887815481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ксения собчак, юрий дудь, захар прилепин, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Ксения Собчак, Юрий Дудь, Захар Прилепин, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала Дудя* за выбор гостей для интервью
Собчак сказала, что Дудь* выбирает недалеких гостей для своих интервью