Рейтинг@Mail.ru
Во Франции ужаснулись из-за расхода снарядов на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/snaryady-1921978331.html
Во Франции ужаснулись из-за расхода снарядов на Украине
Во Франции ужаснулись из-за расхода снарядов на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Во Франции ужаснулись из-за расхода снарядов на Украине
Франция производит за год столько снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней, заявил глава комиссии сената... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:57
2024-01-18T06:57
специальная военная операция на украине
украина
франция
эммануэль макрон
нато
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Франция производит за год столько снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней, заявил глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрик Перрен. По словам Перрена, выступление которого размещено на сайте сената, ВСУ ежедневно выпускают 5-8 тысяч снарядов этого калибра. Франция же выпускает 20 тысяч подобных снарядов. Такое число снарядов Украина использует в течение трех-четырех дней, подытожил сенатор. В опубликованном сенатским комитетом докладе также указывается, что переход к "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, так и не состоялся. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240118/umerov-1921975098.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f200b9c44740f5d9dc706b942b1abc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, франция, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Во Франции ужаснулись из-за расхода снарядов на Украине

Перрен: Франция делает за год столько снарядов, сколько ВСУ тратят за три дня

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды
155-мм гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Франция производит за год столько снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней, заявил глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрик Перрен.
По словам Перрена, выступление которого размещено на сайте сената, ВСУ ежедневно выпускают 5-8 тысяч снарядов этого калибра. Франция же выпускает 20 тысяч подобных снарядов. Такое число снарядов Украина использует в течение трех-четырех дней, подытожил сенатор.
В опубликованном сенатским комитетом докладе также указывается, что переход к "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, так и не состоялся.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Рустем Умеров
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности"
05:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияЭммануэль МакронНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала