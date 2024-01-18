Во Франции ужаснулись из-за расхода снарядов на Украине
Перрен: Франция делает за год столько снарядов, сколько ВСУ тратят за три дня
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Франция производит за год столько снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней, заявил глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрик Перрен.
По словам Перрена, выступление которого размещено на сайте сената, ВСУ ежедневно выпускают 5-8 тысяч снарядов этого калибра. Франция же выпускает 20 тысяч подобных снарядов. Такое число снарядов Украина использует в течение трех-четырех дней, подытожил сенатор.
В опубликованном сенатским комитетом докладе также указывается, что переход к "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, так и не состоялся.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.