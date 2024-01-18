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В Подмосковье группа иностранцев избила участника СВО
В Подмосковье группа иностранцев избила участника СВО - РИА Новости, 18.01.2024
В Подмосковье группа иностранцев избила участника СВО
В Чехове группа мигрантов избила участника спецоперации, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:40
2024-01-18T13:40
2024-01-18T14:25
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
чехов
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Чехове группа мигрантов избила участника спецоперации, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Инцидент произошел 14 января в кафе "Вояж". Между бойцом СВО и компанией мигрантов произошел конфликт, в результате которого его избили."По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК ("Хулиганство")", — говорится в заявлении.Отмечается, что нападавших разыскивают.
https://ria.ru/20240116/napadenie-1921644230.html
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происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, чехов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Чехов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье группа иностранцев избила участника СВО
СК: в Чехове группа мигрантов избила участника спецоперации