https://ria.ru/20240118/sk-1922089348.html

В Подмосковье группа иностранцев избила участника СВО

В Подмосковье группа иностранцев избила участника СВО - РИА Новости, 18.01.2024

В Подмосковье группа иностранцев избила участника СВО

В Чехове группа мигрантов избила участника спецоперации, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:40

2024-01-18T13:40

2024-01-18T14:25

происшествия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

чехов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Чехове группа мигрантов избила участника спецоперации, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Инцидент произошел 14 января в кафе "Вояж". Между бойцом СВО и компанией мигрантов произошел конфликт, в результате которого его избили."По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК ("Хулиганство")", — говорится в заявлении.Отмечается, что нападавших разыскивают.

https://ria.ru/20240116/napadenie-1921644230.html

московская область (подмосковье)

чехов

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, чехов, россия, следственный комитет россии (ск рф)