https://ria.ru/20240118/sk-1922043817.html

Глава СК поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью

Глава СК поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью - РИА Новости, 18.01.2024

Глава СК поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту издевательств младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:08

2024-01-18T12:08

2024-01-18T12:08

происшествия

пермь

россия

пермский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту издевательств младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Telegram-канал "ЧП и ДТП, новости" опубликовал видео, на котором мальчик в плавках и шапке идёт по улице по деревне Кондратово под Пермью зимой, за ним следуют трое сверстников, один из них подгоняет "жертву" пинками к крыльцу магазина. При этом до середины января в регионе стояли достаточно сильные морозы. Пермские полиция и управление СК начали проверку, устанавливались участники инцидента. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Кондратово находится примерно в 15 километрах от Перми.

https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911243107.html

https://ria.ru/20230803/izbienie-1887936799.html

пермь

россия

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)