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Глава СК поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью - РИА Новости, 18.01.2024
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12:08 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/sk-1922043817.html
Глава СК поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью
Глава СК поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью - РИА Новости, 18.01.2024
Глава СК поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту издевательств младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:08
2024-01-18T12:08
происшествия
пермь
россия
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту издевательств младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Telegram-канал "ЧП и ДТП, новости" опубликовал видео, на котором мальчик в плавках и шапке идёт по улице по деревне Кондратово под Пермью зимой, за ним следуют трое сверстников, один из них подгоняет "жертву" пинками к крыльцу магазина. При этом до середины января в регионе стояли достаточно сильные морозы. Пермские полиция и управление СК начали проверку, устанавливались участники инцидента. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Кондратово находится примерно в 15 километрах от Перми.
https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911243107.html
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происшествия, пермь, россия, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью

Бастрыкин поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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ПЕРМЬ, 18 янв - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту издевательств младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Telegram-канал "ЧП и ДТП, новости" опубликовал видео, на котором мальчик в плавках и шапке идёт по улице по деревне Кондратово под Пермью зимой, за ним следуют трое сверстников, один из них подгоняет "жертву" пинками к крыльцу магазина. При этом до середины января в регионе стояли достаточно сильные морозы. Пермские полиция и управление СК начали проверку, устанавливались участники инцидента.
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«
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Кондратово находится примерно в 15 километрах от Перми.
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ПроисшествияПермьРоссияПермский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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