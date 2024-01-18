https://ria.ru/20240118/shtorm-1921972275.html

В Бразилии более миллиона человек остались без света после шторма

В Бразилии более миллиона человек остались без света после шторма - РИА Новости, 18.01.2024

В Бразилии более миллиона человек остались без света после шторма

Свыше 1,1 миллиона потребителей электроэнергии пострадали в результате мощного циклона, который обрушился на штат Риу-Гранди-ду-Сул в ночь на среду, один... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T04:14

2024-01-18T04:14

2024-01-18T04:14

в мире

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

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МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. Свыше 1,1 миллиона потребителей электроэнергии пострадали в результате мощного циклона, который обрушился на штат Риу-Гранди-ду-Сул в ночь на среду, один человек погиб и 12 получили травмы, сообщил портал G1 со ссылкой на спасателей региона. "Повреждения были вызваны сильным дождем и ветром, градом и молниями. Без электричества остались около 1,1 миллиона потребителей", - говорится в материале.По информации правительства штата, шторм стал причиной гибели одного человека в муниципалитете Кашуэйринья в Порту-Алегри - на мужчину упал навес со здания. В некоторых муниципалитетах за последние 24 часа было зарегистрировано более 100 миллиметров осадков и порывы ветра более 100 километров в час. Гражданская оборона штата сообщила о 4840 пострадавших, 12 раненых и 48 жителях, которые были вынуждены покинуть свои дома. На данный момент 39 муниципалитетов Риу-Гранди-ду-Сул сообщили об ущербе или инцидентах. Спасатели предупреждают, что в регионе ожидаются новые дожди и штормы.

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риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия