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Стало известно, на что пошел Шольц из страха перед Путиным - РИА Новости, 18.01.2024
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09:14 18.01.2024 (обновлено: 09:15 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/sholts-1921988671.html
Стало известно, на что пошел Шольц из страха перед Путиным
Стало известно, на что пошел Шольц из страха перед Путиным - РИА Новости, 18.01.2024
Стало известно, на что пошел Шольц из страха перед Путиным
Ошеломительная победа Дональда Трампа на праймериз в Айове на этой неделе только повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что Европе... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:14
2024-01-18T09:15
в мире
россия
украина
олаф шольц
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным потребовал от ЕС увеличить помощь Украине, пишет Politico. "Ошеломительная победа Дональда Трампа на праймериз в Айове на этой неделе только повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом. Столкнувшись с этой опасностью &lt;...&gt; Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Шольц все чаще выражает свое разочарование по поводу уровня военной помощи, которую страны ЕС предоставляют Украине. По мнению авторов, самый большой вызов безопасности Европы со времен Холодной войны — это пугающая перспектива необходимости финансировать и вооружать Украину без поддержки США, которая обнажит политические линии разлома в ЕС.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240118/ukraina-1921985435.html
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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в мире, россия, украина, олаф шольц, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дональд Трамп
Стало известно, на что пошел Шольц из страха перед Путиным

Politico: Шольц из страха победы Путина потребовал от ЕС увеличить помощь ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным потребовал от ЕС увеличить помощь Украине, пишет Politico.

"Ошеломительная победа Дональда Трампа на праймериз в Айове на этой неделе только повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом. Столкнувшись с этой опасностью <...> Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Шольц все чаще выражает свое разочарование по поводу уровня военной помощи, которую страны ЕС предоставляют Украине. По мнению авторов, самый большой вызов безопасности Европы со времен Холодной войны — это пугающая перспектива необходимости финансировать и вооружать Украину без поддержки США, которая обнажит политические линии разлома в ЕС.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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