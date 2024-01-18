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Сенат США принял резолюцию о предотвращении частичного шатдауна - РИА Новости, 18.01.2024
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22:16 18.01.2024 (обновлено: 22:24 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/shatdaun-1922223962.html
Сенат США принял резолюцию о предотвращении частичного шатдауна
Сенат США принял резолюцию о предотвращении частичного шатдауна - РИА Новости, 18.01.2024
Сенат США принял резолюцию о предотвращении частичного шатдауна
Сенат США в четверг поддержал новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства для продления его финансирования до марта менее чем за... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:16
2024-01-18T22:24
в мире
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вашингтон (штат)
украина
джо байден
майк джонсон
чак шумер
капитолий
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Сенат США в четверг поддержал новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства для продления его финансирования до марта менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна, следует из итогов голосования верхней палаты. Поддержанный законопроект обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств. Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что лидеры обеих палат конгресса достигли договоренности по проекту временного финансирования правительства, включающего выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта. После сената временная резолюция отправляется на голосование в палату представителей. От ее решения зависит, успеют ли обе палаты конгресса принять резолюцию и отправить ее на подписание президенту Джо Байдену для подписания раньше, чем у правительства закончатся деньги на работу в ночь на субботу. Голосование в палате представителей по временной резолюции было запланировано на пятницу, но из-за ожидающегося в Вашингтоне ухудшения погоды все рассмотрения в последний рабочий день уходящей недели были отменены. В результате конгрессмены рассмотрят документ позднее в четверг. Ранее спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комлексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года. Проект временной резолюции по-прежнему не включает в себя финансирование Украины, которая в конце декабря получила от США последний транш военной помощи, после чего ресурсы Вашингтона иссякли. Средства на поддержку Киева заложены в отдельном запросе Байдена на дополнительное финансирование для целей национальной безопасности. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Байден 7 января сообщал, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный шатдаун". В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, джо байден, майк джонсон, чак шумер, капитолий
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Джо Байден, Майк Джонсон, Чак Шумер, Капитолий
Сенат США принял резолюцию о предотвращении частичного шатдауна

Сенат США принял новую резолюцию о предотвращении частичного шатдауна

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Сенат США в четверг поддержал новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства для продления его финансирования до марта менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна, следует из итогов голосования верхней палаты.
Поддержанный законопроект обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Америка начала спасать демократию от демократов
8 января, 08:00
Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что лидеры обеих палат конгресса достигли договоренности по проекту временного финансирования правительства, включающего выделение средств для части федеральных ведомств до 1 марта, а для прочих - до 8 марта.
После сената временная резолюция отправляется на голосование в палату представителей. От ее решения зависит, успеют ли обе палаты конгресса принять резолюцию и отправить ее на подписание президенту Джо Байдену для подписания раньше, чем у правительства закончатся деньги на работу в ночь на субботу.
Голосование в палате представителей по временной резолюции было запланировано на пятницу, но из-за ожидающегося в Вашингтоне ухудшения погоды все рассмотрения в последний рабочий день уходящей недели были отменены. В результате конгрессмены рассмотрят документ позднее в четверг.
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
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14 января, 08:00
Ранее спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года.
Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комлексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.
Проект временной резолюции по-прежнему не включает в себя финансирование Украины, которая в конце декабря получила от США последний транш военной помощи, после чего ресурсы Вашингтона иссякли.
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Средства на поддержку Киева заложены в отдельном запросе Байдена на дополнительное финансирование для целей национальной безопасности. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Байден 7 января сообщал, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный шатдаун".
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7 января, 08:00
В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратит функционировать с 3 февраля.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
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Штаты утратили главный источник своей силы
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