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США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ - РИА Новости, 18.01.2024
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18:22 18.01.2024 (обновлено: 18:24 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/sanktsii-1922188435.html
США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ
США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ - РИА Новости, 18.01.2024
США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ
США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов и 17 морских судов, сообщило министерство финансов. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:22
2024-01-18T18:24
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов и 17 морских судов, сообщило министерство финансов.Санкционный список пополнили фирма Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, и 17 связанных с ней танкеров, которые ходят под флагом Либерии.США в последнее время вводят санкции против судоходных компаний из разных стран и морских судов, уличенных в обходе "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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сша, в мире, россия
США, В мире, Россия
США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ

Минфин США ввел санкции на судоходную компанию из ОАЭ и 17 морских судов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов и 17 морских судов, сообщило министерство финансов.
Санкционный список пополнили фирма Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, и 17 связанных с ней танкеров, которые ходят под флагом Либерии.
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Придали ускорение: российская промышленность выстрелила на фоне санкций
14 января, 08:00
США в последнее время вводят санкции против судоходных компаний из разных стран и морских судов, уличенных в обходе "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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15 декабря 2023, 08:00
 
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