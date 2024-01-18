https://ria.ru/20240118/sanktsii-1922188435.html

США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ

США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ - РИА Новости, 18.01.2024

США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из ОАЭ

США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов и 17 морских судов, сообщило министерство финансов. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:22

2024-01-18T18:22

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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов и 17 морских судов, сообщило министерство финансов.Санкционный список пополнили фирма Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, и 17 связанных с ней танкеров, которые ходят под флагом Либерии.США в последнее время вводят санкции против судоходных компаний из разных стран и морских судов, уличенных в обходе "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

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