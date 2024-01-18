https://ria.ru/20240118/sanktsii-1921996140.html

В Азербайджане предложили ввести санкции против Франции

В Азербайджане предложили ввести санкции против Франции - РИА Новости, 18.01.2024

В Азербайджане предложили ввести санкции против Франции

В парламенте Азербайджана предложили прекратить все экономические отношения с Францией и поднять вопрос о признании независимости Корсики. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:42

2024-01-18T09:42

2024-01-18T12:15

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БАКУ, 18 янв — РИА Новости. В парламенте Азербайджана предложили прекратить все экономические отношения с Францией и поднять вопрос о признании независимости Корсики.Об этом говорится в документе, который парламентский комитет по международным отношениям принял в ответ на резолюцию французского сената о рестрикциях против Баку."Применить против Франции санкции. В случае обнаружения любые активы французских чиновников в Азербайджане должны быть заморожены. Прекратить все экономические отношения с Францией. Все французские компании, в том числе Total, должны быть выдворены из Азербайджана. Запретить французским компаниям участие в проектах по госзаказу. Поручить МИД Азербайджана предпринять шаги по признанию независимости Канаки, Маохи Нуи и Корсики", — призвали парламентарии.В конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция с 2020 года по сей день занимает "деструктивную и провокационную" позицию по отношению к республике, а также обвинил ее в продолжении политики неоколониализма. Между Баку и Парижем разгорелась дипломатическая война, обе стороны объявили персонами нон грата по два дипломата. Кроме того, в Азербайджане арестовали француза по обвинению в шпионаже.На этом фоне французский сенат несколько дней назад 336 голосами за и одним против принял резолюцию, призывающую к введению санкций против Азербайджана.

https://ria.ru/20230930/korsika-1899590378.html

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